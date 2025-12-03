< sekcia Regióny
Obce v trnavskom regióne sa pripravujú na príchod svätého Mikuláša
V sprievode anjelov a čertov prinesie deťom tradične sladké odmeny a postará sa tiež o rozsvietenie vianočných stromov.
Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Viaceré obce v trnavskom regióne sa pripravujú na príchod svätého Mikuláša. Do niektorých zavíta už vo štvrtok 4. decembra, do ďalších v piatok 5. decembra a napokon deti poteší aj v sobotu 6. decembra. V sprievode anjelov a čertov prinesie deťom tradične sladké odmeny a postará sa tiež o rozsvietenie vianočných stromov. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Vo štvrtok privítajú Mikuláša najskôr v Bielom Kostole. „O 10.45 h sa v tamojšom kultúrnom dome začne divadelné predstavenie Alica v krajine Vianoc, po ktorom príde dlhoočakávaná návšteva,“ priblížila. Rovnako do Špačiniec príde Mikuláš vo štvrtok. Vyvrcholením jeho návštevy bude o 18.00 h rozsvietenie vianočného stromčeka.
V piatok budú Mikuláša vítať nielen v Trnave, ale aj v mnohých okolitých obciach. Na Námestí sv. Mikuláša V Trnave sa začne program o 17.15 h. V sprievode anjelov a čertov tam Mikuláša privezie koč ťahaný koňmi. Program pre deti tam vyvrcholí o 18.00 h koncertom detskej skupiny Spievankovo a detskou diskotékou.
V piatok môžu Mikuláša očakávať aj v Boleráze, vo Voderadoch, v Suchej nad Parnou či v Dolnej Krupej. V sobotu navštívi Bohdanovce nad Trnavou i Ružindol. Riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák podčiarkol dlhú tradíciu i veľký komunitný význam takýchto podujatí.
