Obce z okolia Domaše vyzývajú na pomoc s ubytovaním pre Ukrajincov

Kvakovce 25. februára (TASR) – Východoslovenské obce z okolia vodnej nádrže Veľká Domaša vyzývajú svojich obyvateľov na pomoc s ubytovaním pre utečencov z Ukrajiny. Ako pre TASR v piatok povedal starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou Radovan Kapraľ, ozvať sa môžu aj chatári a prevádzkari ubytovacích zariadení v regióne.



Ako dodal, ľudia, ktorí chcú poskytnúť dočasné útočisko pre Ukrajincov, sa môžu prihlásiť na svojom obecnom úrade. Zapojené sú obce Bžany, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa. „Bude to ubytovanie prevažne pre rodiny alebo matky s malými deťmi do času, kým ich presunu do štátom zriadených táborov,“ uvádzajú samosprávy.



Kapraľ v piatok predpoludním potvrdil, že sa mu už ozvali záujemcovia, ktorí chcú pomôcť občanom Ukrajiny. „Posielajú aj maily, telefonovali mi a ozval sa aj majiteľ ubytovacieho zariadenia. Spolupatričnosť je dosť veľká,“ zdôraznil s tým, že k dispozícii je tak za obec Kvakovce okolo 70 miest na ubytovanie. „Zatiaľ sú však prázdne. Vytvorili sme si databázu a keď to bude akútne, budeme vedieť konať a komunikovať. Aby sme mali rezervu, keď príde veľký nápor ľudí,“ konštatoval a doplnil, že v prípade potreby samospráva poskytne priestory domu kultúry a priestor bývalej školy.



Podľa neho v Kvakovciach zatiaľ nezaregistrovali, že by sa v obci vyskytovali alebo sa cez ňu presúvali utečenci z Ukrajiny. „Agresivitu Ruska odsudzujeme,“ ukončil starosta.