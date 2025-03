Obce z Turca usilujú o zvolanie výboru k výstavbe D1 Turany-Hubová

Martin 20. marca (TASR) - Starostovia obcí Ratkovo a Krpeľany v Martinskom okrese sa snažia iniciovať zvolanie Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady (NR) SR k téme výstavby diaľničného úseku D1 Turany - Hubová. Ako informovali na štvrtkovom stretnutí s novinármi v Martine, aj naďalej sú presvedčení, že povrchový variant výstavby je vhodnejší, než rezortom dopravy presadzovaný variant s tunelom Korbeľka.



"Máme pripravený list pre všetkých členov výboru, ktorý by sme im chceli zaslať. Veľmi radi by sme sa dostali pred tento výbor a prezentovali naše argumenty, ktoré máme k výstavbe tohto úseku, aby ich mohli vziať pri rozhodovaní do úvahy," uviedol krpeliansky starosta Martin Schestág.



Starostovia dlhodobo poukazujú na skutočnosť, že tunelový variant poškodí životné prostredie v Chránenej vodohospodárskej oblasti Veľká Fatra a obce prídu o zásoby podzemnej vody. Nesúhlasia tiež s udelením výnimky z environmentálnych cieľov, ktorú vydal Okresný úrad v Žiline a v odvolacom konaní ju potvrdilo Ministerstvo životného prostredia SR. "Čakáme na rozhodnutie správneho súdu, kde sme podali podanie, pretože si myslíme, že Okresný úrad v Žiline konal v rozpore s vyhláškou a zákonom," poznamenal starosta obce Ratkovo Rastislav Frkáň.



K problematike sa na tohtotýždňovom výjazdovom rokovaní vlády vo Vysokej nad Kysucou vyjadril aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Tvrdí, že všetky úlohy a prieskumy, ktorých sa týkala vodná EIA, boli urobené v požadovanom rozsahu. "To, čo sa tu vytvára, tieto hoaxy, že niektoré obce prídu o vodu, sú absolútne nepodložené. To tak jednoducho nie je. Verejné obstarávanie je vo vysokom štádiu pokročilosti a tu už možnosť, že to bude inak, nie je," vyhlásil Ráž.



Upozornil, že po dokončení obchvatu Ružomberka a tunela Višňové vznikne v niektorých obciach komplikovaná dopravná situácia. "Občania týchto obcí, ktoré neprotestujú, sa stanú rukojemníkmi tých obcí, ktorých sa to netýka, lebo sú mimo trasy diaľnice," podotkol minister dopravy.



Starosta Krpelian oponuje, že ním vedená obec spolu s obcou Ratkovo vystupujú verejne, ale ostatné obce ich podporujú. "Máme deklarovanú podporu zo strany Združenia miest a obcí Turca, kde na zasadnutí bolo prítomných 41 obcí. Prijali sme uznesenie, že sa prikláňame k výstavbe variantu bez tunela Korbeľka a za bolo 40 obcí," dodal Schestág.



Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na chýbajúci úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v auguste minulého roka. Pri výstavbe približne 14-kilometrového úseku sa ráta s dvomi tunelmi s celkovom dĺžkou takmer 8,5 km. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,473 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.