Obchádzkovú trasu medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou uzavreli

Radnovce 25. augusta (TASR) – V obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota vo štvrtok dopoludnia pre protest uzavreli obchádzkovú trasu, ktorú v súčasnosti využívajú vodiči namiesto hlavného ťahu medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou. Ten je pre rekonštrukciu úplne uzavretý, odklonenie dopravy na cesty druhej a tretej triedy však podľa samospráv ohrozuje bezpečnosť obyvateľov tunajších obcí. Pre TASR to uviedol starosta Radnoviec a jeden z organizátorov protestného zhromaždenia Aladár Bari.



Podľa Bariho nie sú cesty na obchádzkovej trase, ktorá vedie cez obce Radnovce, Rimavská Seč, Abovce, Kráľ, Riečka či Štrkovec, na tak frekventovanú dopravu spôsobilé. Ohrozená je tiež bezpečnosť obyvateľov obcí, keďže vodiči podľa starostu nedodržujú dočasné obmedzenie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu (km/h).



"V obci nemáme chodníky ani priechody pre chodcov. Autá nedodržujú obmedzenú rýchlosť, kamióny tu lietajú v noci rýchlosťou aj 80 km/h," povedal Bari. Ako dodal, v blízkosti cesty sa nachádza materská škola, základná škola, obchod i obecný úrad a vyskytuje sa tu množstvo chodcov.



Protestné zhromaždenie a uzávera obchádzkovej trasy v Radnovciach je naplánovaná od 10.00 do 11.00 h, na bezpečnosť cestnej premávky dohliada polícia. "Osobná doprava bude odklonená cez mesto Rimavská Sobota, nákladná doprava bude čakať na mieste blokácie a púšťaná bude v 20-minútových intervaloch," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



Organizátori zhromaždenia chcú protestom upozorniť na problematickú situáciu v regióne. Riešenie vidia napríklad vo vybudovaní súbežnej cesty vedúcej popri rekonštruovanej komunikácii medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou alebo v osadení spomaľovačov do obcí, ktorými obchádzková trasa prechádza.



Časť cesty I/16 v úseku od obce Bátka po osadu Teška uzavreli pre jej rekonštrukciu ešte 15. augusta. Úplná uzávera má trvať niekoľko mesiacov. Slovenská správa ciest úplnú uzáveru hlavného ťahu medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou vysvetľuje zhoršeným stavom mosta za obcou Bátka, ktorého rekonštrukciu nie je možné realizovať tak, ako predpokladal pôvodný projekt. Zároveň sa vplyvom nákladnej dopravy a neúnosného podložia mal stav cesty zhoršiť natoľko, že došlo k porušeniu podkladových vrstiev vozovky.