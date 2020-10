Obchádzku medzi Kysakom a Veľkou Lodinou pre vybreženie uzavreli

Kysak 13. októbra (TASR) – Polícia v utorok popoludní uzavrela dlhodobú obchádzkovú trasu medzi Kysakom a Veľkou Lodinou (okres Košice-okolie) vedúcu cez osadu Sopotnica. Dôvodom bolo zaliatie časti vozovky, ku ktorému došlo vplyvom silného dažďa a vypúšťania vody z vodnej nádrže Ružín. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Obchádzku zriadil KSK koncom augusta pre uzavretý most nad riekou Hornád, ktorý je v havarijnom stave. „Situáciu na rieke Hornád sledujeme od skorých ranných hodín v spolupráci s vodohospodármi. Vzhľadom na aktuálnu hydrologickú situáciu došlo popoludní k vybreženiu koryta Hornádu a zaliatiu časti obchádzkovej trasy. Na niektorých úsekoch cesty dosahuje voda 40 centimetrov. Polícia preto obchádzkovú trasu z oboch strán uzatvorila,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Okrem toho došlo vplyvom poveternostnej situácie aj k zosunutiu časti svahu na účelovej komunikácii na trase Košice – most Ružín – účelová komunikácia - Malá Lodina - Veľká Lodina. Obidve obchádzkové trasy sú tak aktuálne neprejazdné. „Na účelovej komunikácii zasahujú hasiči v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja a odstraňujú popadané kamene tak, aby bola vo večerných hodinách opäť prejazdná. Podľa informácií od hydrológov predpokladáme, že situácia na rieke Hornád bude kulminovať v stredu (14. 10.) o siedmej hodine ráno. Následne by mala hladina Hornádu klesať. Závisieť to však bude od vývoja počasia,“ skonštatoval Trnka.



O vývoji situácie bude Košický samosprávny kraj verejnosť priebežne informovať. Most M4959 cez Hornád na ceste III/3454 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou je pre všetku dopravu vrátane peších uzatvorený od 11. augusta. KSK aktuálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu a zrekonštruuje aj samotný most.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) evidoval v utorok o 16.30 h v stanici Kysak vodný stav Hornádu na úrovni 357 centimetrov, čo zodpovedá tretiemu stupňu povodňovej aktivity.