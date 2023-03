Obchod s otrokmi v dejinách Afriky a Európy priblíži podujatie v SSM

Banská Bystrica 25. marca (TASR) – Deň pamiatky obetí otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi, ktorý pripadá na túto sobotu, si pripomenie Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela podujatím Stretnutia s minulosťou. Afrikanista a historik z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave Silvester Trnovec 29. marca o 17.00 h v Thurzovom dome porozpráva o obchode s otrokmi v dejinách Afriky a Európy. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Od 16. do 19. storočia prepravili európski obchodníci cez Atlantický oceán viac ako 12 miliónov otrokov z Afriky. Ide o najväčší obchod s ľuďmi v dejinách, ktorý zásadným spôsobom zmenil dejiny až troch kontinentov. Zatiaľ, čo pre veľkú časť Afriky mal obchod s otrokmi devastačné dôsledky, pre Európu znamenal nástup modernej doby, ako aj začiatok európskej dominancie vo svete," priblížil Trnovec.



Obchod s otrokmi organizovali najmä obchodné spoločnosti štátov, ako Portugalsko, Španielsko, Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko či Dánsko, ale aj Spojené štáty americké. Jeho obeťami boli milióny mužov, žien a detí z Afriky, ktorí boli na otrokárskych lodiach v brutálnych podmienkach prevážaní na európske cukrové plantáže v Amerike.



Ako tvrdí Trnovec, Afrika a jej dejiny sú pre neho predmetom celoživotnej fascinácie. "No najviac ma vždy zaujímali práve otázky spoločných vzťahov Afriky a Európy. Hoci ide o dva úplne odlišné kontinenty, majú viac spoločných dejín, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Obchod s africkými otrokmi cez Atlantický oceán je jednou z najdôležitejších, no zároveň aj najtragickejších epizód v týchto dejinách," zdôraznil historik.