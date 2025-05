Obchodná akadémia v Poprade má novú bežeckú dráhu aj doskočisko

Poprad 19. mája (TASR) - Obchodná akadémia v Poprade má nové športovisko. Po rekonštrukcii exteriérového multifunkčného ihriska pred viac ako dvomi rokmi sa nedávno podarilo zmodernizovať aj bežeckú dráhu a doskočisko. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová. Do najnovšej infraštruktúry investoval kraj ako zriaďovateľ školy takmer 163.000 eur.



Práce na modernizácii zázemia pre vonkajšie športy prebiehali približne štyri mesiace. „Zahŕňali obnovu atletickej dráhy s dĺžkou 700 štvorcových metrov, pri oprave ktorej sa použil športový polyuretánový povrch - konštrukčný striekaný systém spĺňajúci medzinárodné atletické normy. Obnovou tu prešla aj nárazová plocha, presnejšie doskočisko slúžiace na atletické disciplíny,“ uviedla Jeleňová.



Vonkajší športový areál školy tak aktuálne tvorí moderné multifunkčné ihrisko s rozmermi 40 krát 20 metra s umelým trávnikom, ktoré je vybavené náradím na futbal, tenis, volejbal i basketbal, ďalej bežecký ovál a doskočisko. Ihrisko je v rohoch osvetlené LED svetlometmi a vedie k nemu chodník z betónovej dlažby. Využívajú ho prioritne žiaci školy počas výučby telesnej a športovej výchovy, ako aj v rámci svojich športových krúžkov.



Obchodná akadémia v Poprade otvorila novú bežeckú dráhu s doskočiskom nedávno počas svojho Športového dňa pri príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu a zároveň v rámci 85. výročia svojho založenia. „Žiaci, učitelia aj jej ostatní zamestnanci na novej bežeckej dráhe zabehli formou štafetového behu symbolických 85 kilometrov. Do behu sa pritom zapojili všetky triedy od štvrtákov až po prvákov, a to postupným odovzdávaním štafetového kolíka,“ dodala hovorkyňa.



Škola má v blízkej budúcnosti záujem zmodernizovať aj svoje okolie. Konkrétne chce pozornosť sústrediť na lavičky či altánok a zároveň vo svojom areáli vybudovať novú relaxačno-oddychovú zónu.