Obchodníka pristihli pri predaji predražených respirátorov bez dokladu

Martin 2. apríla (TASR) - Obchodníka z Martina, ktorý predával ochranné respirátory takmer desaťkrát drahšie oproti priemernej cene na trhu, pristihli príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Žilina a martinskí policajti. Za predaný tovar nevystavil pokladničný doklad. TASR o tom informovala hovorkyňa CÚ Žilina Božena Chríbiková.



Príslušníkov finančnej správy a políciu podľa hovorkyne zalarmovali rozhorčení občania, ktorí nahlásili predaj predraženého tovaru bez použitia pokladnice. Okamžite vykonali kontrolný nákup. "Po príchode do prevádzky sa predavačky spýtali, či majú ochranné respirátory. Odporučila ich na vedúceho, ktorý si za jeden kus tejto pomôcky vypýtal 40 eur. Podnikateľ vložil hotovosť do zásuvky pod pokladnicu, a tým celý predaj tovaru ukončil," uviedla Chríbiková.



Za nesplnenie povinnosti evidovať tržbu v eKase hrozí obchodníkovi pokuta vo výške od 330 do 3300 eur.