Obchodnú akadémiu v Bardejove poslanci zrušili na tretí raz

Prešov 4. februára (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci schválili na pondelkovom rokovaní zrušenie Obchodnej akadémie v Bardejove. Dôvodom bol nízky počet žiakov. Štyri študijné odbory prešli od nového školského roka pod Hotelovú akadémiu J. Andraščíka v Bardejove.



Rezort školstva na základe žiadosti odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorú odobrili krajskí poslanci, rozhodol o vyradení Obchodnej akadémie v Bardejove zo siete škôl k 31. augustu 2018. Koncom augusta však poslanci zrušenie školy neschválili. V septembri minulého roka krajskí poslanci schvaľovali zrušenie Obchodnej akadémie opäť. Počas hlasovania sa však vyskytli komplikácie a na schválenie chýbal jeden hlas. Potrebná bola totiž trojpätinová väčšina zo všetkých 62 poslancov.



Poslanci za poslanecký klub Smeru-SD sa v súvislosti s uznaním hlasu jedného z poslancov obrátili na prokuratúru. Prokurátor následne vydal protest.



"Vyhoveli sme protestu prokurátora. Opätovne sme hlasovali o tejto problematike. Napriek tomu, že predtým to bolo pochybných 38 hlasov potrebných na odhlasovanie tohto uznesenia, teraz sme mali 52 hlasov, čo potvrdilo správnosť nášho rozhodnutia," uviedol po pondelkovom rokovaní zastupiteľstva predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.



"Som za racionalizáciu stredného školstva. Som za to, aby stredné školstvo reagovalo na potreby rozvoja ekonomiky. Doteraz mi však nie je jasné, prečo ten experiment musel byť vykonaný v Bardejove, prečo sa to nerobilo celoplošne v rámci kraja, pretože tie isté problémy majú v každom jednom okrese," povedal poslanec PSK a primátor Bardejova Boris Hanuščák.



Situácia v Bardejove bola podľa predsedu komisie školstva pri Zastupiteľstve PSK Mariána Damankoša najproblematickejšia. "Obchodná akadémia v období, kedy sme ju rušili, mala reálnych 84 žiakov. To už bola škola, ktorá naozaj nemala ani parametre strednej školy," vysvetlil.



Na otázku ďalšieho rušenia alebo zlučovania stredných škôl Majerský odpovedal, že majú pripravený plán, aby boli spokojní rodičia, žiaci, učitelia, ako aj poslanci v danom okrese. "V každom okrese budeme robiť niektoré korektúry, ale tak, aby neboli bolestivé," dodal Majerský.