OBCHODOVAL S DROGAMI: Polícia obvinila 25-ročného Kežmarčana

Poprad 3. januára (TASR) - Zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi polícia v Poprade obvinila 25-ročného Kežmarčana. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Bolo preukázané, že muž si bez oprávnenia zadovážil a prechovával v osobnom motorovom vozidle bielu kryštalickú látku v mikroténovom vrecúšku a v plastovom obale, bielu kryštalickú látku v papierovej skladačke a bielu kryštalickú látku v plastovom vrecku s tlakovým uzáverom. Vozidlo mal zaparkované na odstavnej ploche medzi Vyšnými Hágmi a Novou Poliankou," uviedla Ligdayová.



Ako ďalej povedala, podľa predbežného vyjadrenia kriminalistického a expertízneho skúmania išlo o kokaín, "pričom len zo vzorky predloženého množstva potrebného na skúmanie by bolo možné pripraviť minimálne 86 bežných jednotlivých dávok tejto drogy".



Konečný počet dávok, ktoré by bolo možné získať zo zaistenej zakázanej látky, bude známy po skončení skúmania. "Popradský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného Kežmarčana do väzby," dodala krajská policajná hovorkyňa.