< sekcia Regióny
Obchodovanie s ľuďmi v okrese Galanta: Muža a ženu odsúdili
V trestnej činnosti pokračovali aj voči ďalšej príbuznej obeti, 14-ročnej mladistvej, ktorú od decembra 2024 do februára 2025 pod psychickým nátlakom nútili poskytovať sexuálne služby.
Autor TASR
Galanta 27. januára (TASR) - Okresný súd Galanta odsúdil 27-ročnú ženu a 41-ročného muža za pokračovací zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu s pokračovacím prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Rozsudok sa stal právoplatným a vykonateľným koncom minulého roka vo vzťahu k 41-ročnému mužovi. V prípade 27-ročnej ženy podal prokurátor odvolanie proti rozsudku vo vzťahu k výške uloženého trestu. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Vyšetrovateľ vzniesol obom osobám obvinenie v máji 2025. „Prostredníctvom internetových zoznamovacích stránok nútili mladistvé obete poskytovať platené sexuálne služby, pričom získané finančné prostriedky si ponechávali. Jednou z obetí bola 16-ročná osoba s mentálnym a zdravotným hendikepom, ktorú obvinení zneužívali aj podávaním omamných a psychotropných látok,“ ozrejmila.
V trestnej činnosti pokračovali aj voči ďalšej príbuznej obeti, 14-ročnej mladistvej, ktorú od decembra 2024 do februára 2025 pod psychickým nátlakom nútili poskytovať sexuálne služby. Muž pri tom podľa polície zneužíval jej dôverčivosť a nevyspelosť s cieľom získania finančného prospechu.
Prokurátor následne podal na oboch obvinených obžalobu na Okresný súd Galanta, kde sa obaja k spáchaniu skutkov v plnom rozsahu priznali. „Súd im uložil nepodmienečné tresty odňatia slobody vo výmere 5 rokov a 6 mesiacov. Žene bolo zároveň uložené ochranné protidrogové liečenie a obaja sú povinní spoločne uhradiť poškodenej náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2000 eur,“ doplnila.
Vyšetrovateľ vzniesol obom osobám obvinenie v máji 2025. „Prostredníctvom internetových zoznamovacích stránok nútili mladistvé obete poskytovať platené sexuálne služby, pričom získané finančné prostriedky si ponechávali. Jednou z obetí bola 16-ročná osoba s mentálnym a zdravotným hendikepom, ktorú obvinení zneužívali aj podávaním omamných a psychotropných látok,“ ozrejmila.
V trestnej činnosti pokračovali aj voči ďalšej príbuznej obeti, 14-ročnej mladistvej, ktorú od decembra 2024 do februára 2025 pod psychickým nátlakom nútili poskytovať sexuálne služby. Muž pri tom podľa polície zneužíval jej dôverčivosť a nevyspelosť s cieľom získania finančného prospechu.
Prokurátor následne podal na oboch obvinených obžalobu na Okresný súd Galanta, kde sa obaja k spáchaniu skutkov v plnom rozsahu priznali. „Súd im uložil nepodmienečné tresty odňatia slobody vo výmere 5 rokov a 6 mesiacov. Žene bolo zároveň uložené ochranné protidrogové liečenie a obaja sú povinní spoločne uhradiť poškodenej náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2000 eur,“ doplnila.