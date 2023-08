Obchvat obce Veľká Lomnica chce kraj financovať z externých zdrojov

Veľká Lomnica 23. augusta (TASR) - Cesta cez obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok je mimoriadne vyťažená, pomôcť by mal obchvat v smere z Vysokých Tatier. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK). Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová TASR potvrdila, že v súčasnosti je v procese prípravy výkupov pozemkov zhruba polovica územia. Stavbu za viac ako 23 miliónov eur chcú financovať z externých zdrojov.



Ide o cestu II. triedy prechádzajúcu centrom obce a využívajú ju vodiči, ktorí sa chcú napojiť na cestu I/66 smerom na Kežmarok a Poprad, ale aj návštevníci Vysokých Tatier smerujúci do Tatranskej Lomnice a ďalších tatranských obcí. V zámere sa okrem iného uvádza, že preložka cesty je navrhnutá mimo zastavaného územia v západnej časti Veľkej Lomnice a mala by ísť cez lokality "Nad rašeliniskom a "Na rovni". Plánovaný obchvat bude dlhý takmer 3,5 kilometra.



V rámci stavby by mali pribudnúť štyri križovatky. Jedna je navrhnutá pri čerpacej stanici vedľa cesty I/66 a neskôr by sa mala napojiť na plánovanú preložku cesty I/66. Na konci obchvatu bude druhá s napojením na pôvodnú cestu II/540 smerom do obce Stará Lesná. Ďalšie dve križovatky napoja obchvat na obec Mlynica a tiež pripravovaný priemyselný park. Okrem toho sa ráta aj s cyklistickým chodníkom a trasou pre peších.



Výstavbou obchvatu sa podľa predkladateľa zámeru zvýši plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť miestnych obyvateľov. Zároveň sa zlepší situácia na križovatke cez železničné priecestie pri vstupe do centra obce, kde často dochádza ku kolíziám a nebezpečným situáciám.



V prípade úspešného EIA i ďalších schvaľovacích procesov chce kraj začať s výstavbou v roku 2024 a obchvat dokončiť o rok neskôr.