Obchvat Pezinka a Modry chce rezort určiť za strategickú investíciu
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Obchvaty Pezinka a Modry, ktoré sú časťou plánovaného obchvatu obcí Malokarpatska, by mali získať status strategickej investície. Návrh vo štvrtok zaradilo Ministerstvo dopravy (MD) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Obchvaty oboch miest majú odkloniť tranzitnú dopravu z nadmerne zaťaženej cesty II/502, a tým nielen znížiť dopravné zaťaženie a zlepšiť plynulosť premávky, ale aj výrazne znížiť hluk a emisie. „Cesta II/502 v tomto území tvorí jednu z najvyťaženejších radiál smerujúcich z, respektíve do Bratislavy,“ upozornilo ministerstvo dopravy poukazujúc na to, že podľa údajov z roku 2022 tadiaľ prechádzalo 12.000 až 17.000 vozidiel denne.
„Plánované investičné výdavky predstavujú 194.924.043 eur s DPH, pričom financovanie má byť viaczdrojové, prostredníctvom úveru Európskej investičnej banky, z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027 a z vlastných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK),“ priblížil rezort. Obchvat Modry sa podľa návrhu má začať robiť v októbri 2026, obchvat Pezinka v januári 2028. „Doba výstavby každého úseku je odhadovaná na 24 mesiacov,“ informoval rezort dopravy.
Plánovaný trojkilometrový obchvat Modry sa začína východne od mesta pri okružnej križovatke ciest III/1046 a II/502, končí sa v okružnej križovatke pri Trnavskej ulici. Úsek má mať dva jazdné pruhy. Vyše 7,3 kilometra dlhý obchvat Pezinka má mať štyri jazdné pruhy, začínať sa má severne od mesta Svätý Jur v miestnej časti Brestové, koniec obchvatu je naplánovaný v križovatke Pezinok-sever v tesnej blízkosti hlavnej železničnej trate Bratislava - Trnava. V prípade oboch navrhovaných úsekov navrhujú maximálnu povolenú rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.
