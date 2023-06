Obchvat Plavnice je hotový, výstavba stála takmer 37 miliónov eur

Plavnica 22. júna (TASR) - Obchvat obce Plavnica neďaleko Starej Ľubovne je dokončený, vo štvrtok ho slávnostne odovzdali do užívania motoristickej verejnosti. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť pri tejto príležitosti uviedol, že celkové náklady na výstavbu dosiahli takmer 37 miliónov eur.



"Sprejazdňujeme dlhoočakávaný obchvat, úsek má asi šesť kilometrov, päť mostných objektov, tri križovatky a približne tri kilometre ďalších obslužných ciest. Kopec za Plavnicou mal veľmi prudké stúpanie, často bol ťažko prejazdný v zime, boli tam dopravné nehody, stále tam hrozili zosuvy a Slovenská správa ciest úsek neustále opravovala. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti, ekonomiky prevádzky, ale aj s výhľadom na rekonštrukciu hraničného priechodu Mníšek nad Popradom - Piwniczna, kde budú jazdiť nákladné autá do sedem ton a už teraz prechádza týmto úsekom cesty I/68 viac ako 10.000 áut denne, občanom Plavnice odľahne," skonštatoval Kmeť.



Vďaka obchvatu sa podľa neho zlepší obslužnosť územia v Prešovskom kraji. Cesta I/68 má aj medzinárodný význam, keďže vedie z Poľskej republiky až do Maďarska, spája obec Mníšek nad Popradom a mesto Prešov a tvorí hlavný komunikačný koridor severnej časti Prešovského kraja.



Náklady na výstavbu sa podľa štátneho tajomníka zvýšili o štyri až päť miliónov eur. Dôvodom je najmä vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia, a tiež pandémia. Všetky tieto faktory mali vplyv na ceny materiálov. "Našťastie sme mali v zmluve o dielo inflačný paragraf, takže sme nemuseli zastaviť stavbu, vlani sme podpísali dodatok a dnes je stavba hotová," dodal Kmeť. Obchvat začali stavať ešte vo februári 2020. Projekt bol financovaný z európskych fondov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Zhotoviteľom prác bolo združenie Eurovia SK – Doprastav. Preloženie cesty si vyžiadalo presun inžinierskych sietí a úpravu potokov Ľubovnianka, Šambronka a Jasenok, reguláciu rieky Poprad a úpravu oboch jej brehov. Súčasťou novej komunikácie sú aj tri križovatky – Ľubovnianske kúpele, Hajtovka a Plavnica. Súčasťou stavby je tiež protihluková stena pri Plavnici.