Obchvat Prievidze v tomto roku ešte stavať nezačnú

Prievidza 10. februára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) s výstavbou časti obchvatu Prievidze v tomto roku ešte nezačne. V závere roka plánuje vyhlásiť súťaž na dodávateľa prác, k dispozícii ešte nemá i štúdiu realizovateľnosti.



"Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je dodaná, potrebné je ešte dokončiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov za 300.000 eur. Pri príprave investičného plánu na rok 2020 sme o túto sumu požiadali. V čase, keď nám táto bude odsúhlasená, budeme pokračovať vo vysporiadaní pozemkov a následne požiadame o vydanie stavebného povolenia," načrtla hovorkyňa SSC Lucia Karelová.



Štúdiu realizovateľnosti SSC dodávateľ ešte nedoručil, spoločnosť s ním podpísala dodatok k zmluve s termínom dodania 28. februára. "Dôvodom podpísania dodatku je zmena Metodického rámca pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti," zdôvodnila Karelová.



Cestári plánujú podľa nej súťaž na dodávateľa prác vyhlásiť, keď budú mať k dispozícii štúdiu realizovateľnosti, majetkovoprávne 'vysporiadané' pozemky, ako i platné stavebné povolenie. "Predpokladáme, že to bude koncom roka 2020," avizovala hovorkyňa SSC.



Aktivity s cieľom urýchlenia procesov vyvíja i samospráva Prievidze, ktorá požiadala ministra dopravy Árpáda Érseka, aby uvoľnil financie na majetkovoprávne 'vysporiadanie' pozemkov. "Ak postup príprav neskomplikujú prieťahy vo verejnom obstarávaní či vykupovaní pozemkov, prvá časť obchvatu by mala byť vybudovaná do konca roka 2023. Dovtedy totiž musí Slovenská republika použiť finančné prostriedky z končiaceho programového obdobia," uviedla na sociálnej sieti primátorka Prievidze Katarína Macháčková.



Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať časť obchvatu, konkrétne jeho prvú etapu druhej stavby, čo je napojenie priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. Rezort dopravy pred časom potvrdil, že projekt prvej etapy druhej stavby obchvatu je zaradený v zásobníku národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 ako prioritný a na jeho financovanie sú vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



Náklady na výstavbu obchvatu Prievidze by mali dosiahnuť niekoľko miliónov eur. Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.



"Mesto na všetkých rokovaniach zdôrazňuje, že obchvat odľahčí dopravu v Prievidzi až vtedy, keď bude vybudovaný celý. Ubezpečujú nás, že aj druhá etapa výstavby bude mať v novom programovom období prioritu ako projekt súvisiaci s transformáciou hornej Nitry," dodala Macháčková.