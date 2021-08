Obchvat Šale sa má rozdeliť, stavebné povolenie má iba prvá časť

Šaľa 6. augusta (TASR) – Výstavba obchvatu Šale nie je úplne zastavená. Minimálne jeho prvá časť by sa mohla dostať v dohľadnej dobe do výstavby. Na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Obyvatelia Šale bojujú za výstavbu obchvatu už dlhé roky v snahe dostať z mesta približne 28.000 áut, ktoré ním denne prejdú. Naposledy vyšli na protest do ulíc v polovici júla, keď sa dozvedeli, že Slovenská správa ciest (SSC) zrušila súťaž na zhotoviteľa stavby. Podľa ministra dopravy však SSC nemala inú možnosť. „Štandardom je pustiť sa do verejného obstarávania až vtedy, keď sú všetky stavebné povolenia k dispozícii, a to sa nestalo. Napriek tomu som v marci, keď som bol v Šali, dal slovo, že ak bude stavebné povolenie, tak O. K., bude sa v príprave obchvatu pokračovať,“ uviedol Doležal.



Bez stavebného povolenia je však podľa jeho slov výstavba obchvatu nerealizovateľná. „Za tým celým je financovanie z fondov Európskej únie. Ja predsa nemôžem pustiť do výstavby projekt financovaný z eurfondov, ktorý sa nestihne dokončiť v programovom období. Ja viem, že to Šaľanov nemusí zaujímať, ich zaujíma obchvat, a nie to, kto to zaplatí a či budú nejaké pokuty, ale ja, ako predstaviteľ ministerstva, sa k tomu musím stavať zodpovedne,“ vysvetlil Doležal.



Podľa jeho slov je však reálne, že prvá časť obchvatu napokon môže ísť v dohľadnej dobe do výstavby, pretože v júli sa podarilo získať stavebné povolenie na časť trasy. „Treba však pripomenúť, že získanie tohto povolenia je len polovica pravdy. Je aj ďalší úsek tohto obchvatu, okružná križovatka, kde nie je ani územné rozhodnutie. Takže riešením tohto celého bolo najskôr zastaviť súťaž, no teraz som zadal okamžite prípravu verejného obstarávania a rozdelenie tohto obchvatu na úsek nula až tri kilometre a úsek štyri až 11 kilometrov, aby sa súťažilo tam, kde stavebné povolenie máme,“ povedal Doležal.



Minister zároveň obyvateľov Šale uistil, že o peniaze na výstavbu obchvatu neprídu, budú naň pridelené financie z nového programového obdobia. „Myslím, že Šaľania neprídu ani o čas. Som presvedčený, že podpis zmluvy so zhotoviteľom v čase, keď nemáme stavebné povolenie, by mal za následok oddialenie celej výstavby, lebo by sme boli v spore, dávali by sme si pokuty a súdili by sme sa. Máme niekoľko takýchto prípadov na Slovensku. Ja nie som proti. Šaľa potrebuje tento extrémne dôležitý obchvat, ale musíme to spraviť tak, aby ten obchvat aj reálne bol. Nepočúva sa to ľahko, mňa to mrzí, ale sú veci, ktoré neboli spustené procesne správne a teraz na to doplácame,“ skonštatoval Doležal.