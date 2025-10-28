< sekcia Regióny
Obchvat Tvrdošína denne odbremeňuje mesto o takmer tisíc kamiónov
Dáta NDS ukazujú, že množstvo nákladnej dopravy prechádzajúcej Tvrdošínom pokleslo medziročne vďaka novému obchvatu o 71 percent.
Autor TASR
Tvrdošín 28. októbra (TASR) - Obchvatom Tvrdošína denne prechádza takmer tisíc nákladných vozidiel, ktoré by inak zaťažovali mesto. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) približne pred troma mesiacmi odovzdala motoristom do užívania nový úsek R3 Tvrdošín - Nižná. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
„Sú to tisíce áut, ktoré prestali chodiť cez mesto, vďaka tomuto majú ľudia bezpečnejší život, motoristi pohodlnejšiu, rýchlejšiu a samozrejme bezpečnejšiu cestu. Celkovo sa teda tento nový úsek R3 teší veľkej obľube motoristov, od otvorenia ním prešlo už 400.000 áut,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Dáta NDS ukazujú, že množstvo nákladnej dopravy prechádzajúcej Tvrdošínom pokleslo medziročne vďaka novému obchvatu o 71 percent. „Rýchlostný ťah pri Tvrdošíne prináša benefity všetkým. Ľahšie sa dýcha obyvateľom takmer desaťtisícového mesta, keďže mestské komunikácie sú odbremenené od nákladných vozidiel. A na druhej strane, všetci motoristi môžu využiť pohodlnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu alternatívnu trasu zo severu na západ,“ spresnil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Podľa diaľničiarov je horná Orava jednou zo vstupných brán na Slovensko na trase zo severu na západ či juh. Práve táto trasa je mimoriadne intenzívne využívaná tranzitnou dopravou smerujúcou z Poľska na západ či naopak. „Vplyv nových obchvatov miest na úbytok kamiónov z intravilánu sa nám potvrdil už niekoľkýkrát. Samozrejme, obchvat pomáha aj bežným motoristom, ktorí ho môžu navyše využívať bez diaľničnej známky,“ doplnil Macháček.
NDS otvorila obchvat Tvrdošína 21. júla tohto roka. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie - z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Programu Slovensko.
