Obchvat Veľkej Lomnice sa predraží, kraj aktuálne hľadá zhotoviteľa
V projekte „Cesta II/540 - Obchvat obce Veľká Lomnica - križovatka a prepojenie na obec Mlynica, I. etapa“ došlo k aktualizácii projektovej dokumentácie, tá sa však netýka samotnej stavby.
Veľká Lomnica 17. februára (TASR) - Obchvat obce Veľká Lomnica, ktorý chystá Prešovský samosprávny kraj (PSK), sa o niečo predraží. Krajskí poslanci na poslednom rokovaní schválili zmenu projektu, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie cez Integrovanú územnú stratégiu (IUS) PSK. Náklady sa tak z pôvodných troch miliónov eur zvýšia na 3,4 milióna eur.
V projekte „Cesta II/540 - Obchvat obce Veľká Lomnica - križovatka a prepojenie na obec Mlynica, I. etapa“ došlo k aktualizácii projektovej dokumentácie, tá sa však netýka samotnej stavby. „Úpravu žiadanej sumy vyvolalo dodanie konečných rozpočtových nákladov za celú stavbu od spracovateľa projektovej dokumentácie a následne prehodnotenie plánovaných stavebných objektov v rámci možného rozsahu predkladanej žiadosti. Cieľom je, aby výsledkom bola zrealizovaná, ucelená a hlavne funkčná časť obchvatu Veľkej Lomnice,“ uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Práce na dotknutý rozsah stavby I. etapy sú plánované na obdobie od júla tohto roka do decembra 2027. Aktuálne podľa hovorkyne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.
Projektované parametre I. etapy navrhovaného obchvatu zahŕňajú preložky ciest II/540 v dĺžke 1750 metrov a III/3093 na úrovni 560 metrov. Vzniknúť majú dve kruhové križovatky, dva mosty, viac ako dva kilometre cyklistických trás a takmer dva kilometre chodníkov. „V rámci dostupných finančných prostriedkov cez IUS dôjde k preložke cesty II/540 v dĺžke 850 metrov, vybudovaniu kruhovej križovatky teda križovatky Mlynica a mosta nad potokom na preložke cesty II/540,“ priblížila úvodné práce Jeleňová.
Účelom výstavby viac ako trojkilometrového obchvatu obce je dosiahnuť najmä odklon tranzitnej dopravy mimo zastavaného územia a zároveň zvýšiť komfort, bezpečnosť a obslužnosť dopravy v území. Cieľom je tiež minimalizovať negatívne účinky na životné prostredie a miestne obyvateľstvo. Stavba je rozdelená do dvoch etáp a odhadom si vyžiada viac ako 20 miliónov eur.
Cesta II/540 spája cestu I/66 s obcami a rekreačnými oblasťami pod Tatrami a v tejto časti Veľkej Lomnice sa často tvoria kolóny. Navrhnutá preložka je západne od obce cez lokality Na rovni a Nad rašeliniskom, kde by mala sprístupniť územie aj pre pripravovaný priemyselný park. Obchvat sa bude začínať na ceste I/66 pred čerpacou stanicou, respektíve v blízkosti čistiarne odpadových vôd a končiť napojením na pôvodnú cestu II/540 v smere na Starú Lesnú.
