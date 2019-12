Obchvat Zvolena má podľa novej štúdie NDS viesť južnejšie ako pôvodný

Zvolen 9. decembra (TASR) - Obchvat Zvolena, ktorý by mal spojiť už vybudovanú rýchlostnú komunikáciu R1, čiastočne sprevádzkovanú R2 a pripravovanú R3, by sa mal podľa najnovšej štúdie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) viesť severným smerom (variant Č3). V porovnaní s predchádzajúcim návrhom (C3), ktorý tiež počítal so severným obchvatom, sa však má viesť južnejšie od pôvodne navrhovanej trasy. Vyplýva to so zámeru, ktorý NDS predložila Ministerstvu životného prostredia SR v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Hlavným dôvodom zmeny smerového vedenia rýchlostnej cesty v danom úseku bolo uvoľnenie územia pre rozvoj mesta Sliač južným smerom," píše sa v zámere.



Celková dĺžka obchvatu má mať takmer 12,6 kilometra, tri mimoúrovňové križovatky, 17 mostov a jeden 340-metrový tunel. Začiatok výstavby sa plánuje v roku 2024 a ukončenie v roku 2027.



Aj keď sa prvé plány a štúdie na stavbu obchvatu Zvolena v niekoľkých variantoch objavili už v rokoch 2006, resp. 2007, proces dodnes stojí z dôvodu sporu o trasovanie obchvatu. V katastri Sliača ho nechceli, pretože sa obávali narušenia podzemných minerálnych vôd, a Zvolenčania zase odmietajú trasu, ktorá má viesť krížom cez mesto.