Obchytkával ženu na zastávke: Polícia prosí o pomoc

Bratislava 12. augusta (TASR) - Polícia objasňuje okolnosti prípadu, ktorý sa stal 11. júla na zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) Hybešova v Bratislave. Neznámy muž mal obchytkávať ženu pri nastupovaní do električky a následne mal utiecť. Polícia v tejto súvislosti pátra po neznámej žene, ktorej fotografiu zverejnila na sociálnej sieti.



"Doposiaľ neznámy muž počas nastupovania do električky počkal, kým cestujúca žena pred ním bude nastupovať. Počas toho ju chytil za zadnú časť tela, pričom bezprostredne na to sa dal na útek z miesta," približuje polícia na sociálnej sieti.



Policajti v súčasnosti pátrajú po totožnosti poškodenej ženy. Je vysoká približne 150 až 160 centimetrov, štíhlej postavy. Oblečené mala tielko zelenej farby, tmavé krátke nohavice, obuté mala šľapky bledej farby. Cez rameno mala prevesenú tašku bielej farby.



Akékoľvek informácie k totožnosti ženy, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.