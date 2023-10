Obci Tuhár nevyšiel projekt výstavby, uvažuje o nájomných bytoch

Tuhár 22. októbra (TASR) - Obci Tuhár v okrese Lučenec sa nepodarí zrealizovať projekt prestavby bývalej školy na domov sociálnych služieb (DSS), na ktorý samospráva získala viac ako 600.000 eur. V nevyužívanom objekte by však mohli vzniknúť nové nájomné byty vhodné aj pre seniorov. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.



Zámer vybudovať v bývalej škole zariadenie pre seniorov mala obec Tuhár dlhé roky. Na tento účel sa jej podarilo získať i dotáciu, peniaze je potrebné vyčerpať do konca roka. Zhotoviteľa prác samospráva vysúťažila ešte v roku 2020, pre rast cien v stavebníctve a ďalšie krízy v uplynulom období sa však projekt zrealizovať nepodarí.



"Ceny išli výrazne hore, zhotoviteľ zvýšil rozpočet o 150.000 eur, čo sme my ako obec nevedeli dofinancovať. Požiadali sme o zvýšenie oprávnených výdavkov, ministerstvo to posudzovalo štyri či päť mesiacov," priblížil Čeman. Ako dodal, z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dostali v máji žiadosť o doplnenie dokumentov a bolo tak zrejmé, že projekt do konca roka zrealizovať nestihnú. Stavebné práce boli totiž naplánované na deväť mesiacov.



V súčasnosti nevyužívanú budovu základnej školy s materskou školou, ktorá zanikla približne pred 20 rokmi, však obec nechce nechať chátrať. Samospráva sa po diskusii s občanmi rozhodla, že sa v objekte pokúsi prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vybudovať nájomné byty, ktoré by boli vhodné aj pre seniorov.



"Keďže je to jednopodlažná budova, chceli by sme urobiť aj nadstavbu a vybudovať tam desať až dvanásť bytov. Do budúcna uvažujeme, že by sme zabezpečili aj opatrovateľskú službu pre ľudí, ktorí by ju potrebovali," priblížil Čeman. Ako dodal, v najbližších mesiacoch obec čaká vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia, žiadosť na ŠFRB plánujE podávať budúci rok.