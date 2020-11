Obci Ždiar chýbajú informácie o predošlom testovaní

Ždiar 6. novembra (TASR) – Obec Ždiar v okrese Poprad je na druhé kolo testovania pripravená. Sťažuje sa však na chýbajúce informácie o predošlom testovaní. Pre TASR to potvrdil starosta obce Pavol Bekeš.



„Do dnešného dňa nemáme žiadne informácie o predošlom testovaní. Príslušník Ozbrojených síl SR zobral zoznamy a odišiel preč. Podľa môjho názoru výsledky testovania nie sú nahodené v žiadnom systéme, takže nemôžu rozhodovať podľa skutočných výsledkov, ale strieľajú od pása,“ dodáva starosta.



Podotkol, že v prvom kole testovania zistili pozitívnych, no keďže obec ani polícia zoznamy nemajú, nevie, ako môžu skontrolovať dodržiavanie karantény. „V televíznych novinách pán minister Jaroslav Naď povedal, že teraz nemajú čas, že výsledky nám dajú až po druhom kole testovania. Načo nám to bude? Takže nezodpovední a pozitívni sa veselo môžu dovtedy premávať po obciach a mestách, čo sa aj deje,“ konštatuje starosta. Obec nemôže podľa jeho slov robiť nič, lebo nevie, a policajti môžu kontrolovať len náhodne, pretože okrem toho majú aj inú prácu.



Bekeš ozrejmil, že obec už má na testovanie prichystaných zdravotníkov, administratívnych pracovníkov aj ochranné prostriedky pre nich. Odberné miesto v obci bude podľa neho to isté ako pred týždňom.