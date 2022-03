Obciam chýbajú informácie o náhrade nákladov za ubytovanie utečencov

Sobrance 4. marca (TASR) – Viacerí starostovia prihraničných obcí na východe Slovenska v súvislosti s poskytovaním dočasného útočiska pre ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine nevedia, akým spôsobom si môžu nárokovať súvisiace náklady od štátu. Výmena informácií medzi samosprávami a štátnou správou viazne aj podľa primátora Sobraniec Pavla Džurinu, ktorý je Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) poverený na distribúciu humanitárnej pomoci, zabezpečenie zázemia pre dobrovoľníkov pôsobiacich na hraničných priechodoch a tiež komunikáciou so štátnou správou.



"Výmena informácií viazne. Komunikácia zďaleka nezodpovedá mojej predstave, je veľa problémov, ktoré treba riešiť," povedal pre TASR. Poukázal pritom najmä na skutočnosť, že mnohé z obcí, ktoré od minulého týždňa poskytujú vojnovým utečencom pomoc a dočasné útočisko, sú "malé" a na takéto činnosti nedisponujú prostriedkami vo svojich rozpočtoch. Otázna je tiež podľa neho kompenzácia nákladov spojených s ubytovaním dobrovoľníkov pôsobiacim na hraničných priechodoch.



Ako sa v piatok vo Vyšnom Nemeckom vyjadril Lukáš Baňacký, ktorý je ZMOS-om poverený riešiť oblasť núdzového civilného plánovania, situácia by sa mala po piatkovom zasadnutí ústredného krízového štábu zmeniť. "Zabezpečím, aby všetky systémové postupy, ktoré samospráva spustila, boli plne kompatibilné s jednotným postupom v rámci štátnej pomoci. Aby sme doladili to, čo je potrebné doladiť, aby sme zvýšili účinnosť v oblastiach, kde to ešte nefunguje tak, ako by sme si predstavovali," deklaroval. Zároveň sa všetkým starostom a primátorom zapojeným do humanitárnej pomoci poďakoval za ich doterajšie nasadenie.