Obciam v okresoch Svidník a Stropkov zvýšili percento cudzí ľudia

Svidník/Stropkov 20. novembra (TASR) – V okresoch Svidník a Stropkov sa počas nadchádzajúceho víkendu (21. – 22. 11.) uskutoční ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 v 17 obciach. Niektoré z nich tvrdia, že im vyššie percento pozitívne testovaných spôsobili ľudia, ktorí sa prišli do obce len otestovať.



V Miňovciach v Stropkovskom okrese majú na testovanie všetko zabezpečené. Doteraz ich plošné testovania stáli 572 eur. Podľa starostu Miroslava Mojseja tam mali iba jeden prípad pozitívne testovaného obyvateľa. Počet pozitívne testovaných - 1,44 percenta im podľa jeho slov spôsobili ľudia, ktorí nebývajú v obci.



"Naša malá obec už absolvuje tretie kolo testovania a teoreticky ešte môžeme byť testovaní tri razy. Zaujíma niekoho, že pri personálnom vybavení takých malých obcí, jeden človek – starosta, musím odpracovať v priebehu dvoch mesiacov šesť nedieľ? Dovolenku nemám vybratú ešte za rok 2019," zdôraznil Mojsej.



V Nižnej Olšave v okrese Stropkov sú podľa starostu obce Igora Madzina na ďalšie kolo testovania pripravení personálne aj materiálne. Doteraz ich testovania stáli približne 1500 eur.



Podľa starostky obce Pstriná v okrese Svidník Anny Mihalíkovej zatiaľ nemali problém so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19. "Je to náročné na čas a financie. V obci sa uskutočnili dve kolá testovania. Keďže sme malá obec, tak je to pre nás dosť náročné, doteraz to obec stálo približne 550 eur. Vyššie percento nám urobili Stropkovčania a Svidníčania," dodala Mihalíková.



V okrese Svidník sa testovanie počas víkendu uskutoční v obciach Kalnište, Beňadikovce, Nižný Mirošov, Roztoky, Dubová, Fijaš, Jurkova Voľa, Nová Polianka a Pstriná. V Stropkovskom okrese v obciach Vladiča, Vyškovce, Varechovce, Lomné, Nižná Olšava, Korunková, Miňovce a Vojtovce.