Občianska poriadková služba bude pôsobiť v L. Mikuláši aj Ružomberku

Liptovský Mikuláš/Ružomberok 22. januára (TASR) - Miestna občianska poriadková služba bude v nadchádzajúcom období ďalej pôsobiť v Ružomberku aj Liptovskom Mikuláši. Informovali o tom zástupcovia oboch samospráv.



Liptovský Mikuláš opätovne zriadi poriadkovú službu od marca. "Jej členov už o niekoľko týždňov uvidíme pri priechodoch, ako riadia príchod detí do školy. Budú pomáhať pri riešení konfliktov, dohliadnu na bezpečnosť, dodržiavanie nočného pokoja, zakročia pri nelegálnych skládkach, budú šíriť osvetu v problematike triedenia odpadov či protipožiarnych opatrení," priblížila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Miestna občianska poriadková služba bude pôsobiť v tých častiach Liptovského Mikuláša, kde je zastúpená marginalizovaná rómska komunita. Predovšetkým v Hlbokom, na Nábreží, na Priemyselnej, Sládkovičovej, Palúčanskej a Komenského ulici, tiež v Okoličnom. Štvrté pokračovanie projektu potrvá do augusta 2026. Osem členov bude slúžiť dvojzmenne každý deň od rána do neskorých nočných hodín.



Ružomberský primátor Ľubomír Kubáň vyzdvihol, že týmto projektom v meste podporia zamestnanosť, zvýšia občiansku zodpovednosť a zlepšia spolunažívanie v marginalizovanej rómskej komunite. Službu vníma ako efektívnu pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti. "Nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 120.000 eur by mal na najbližších 30 mesiacov pokryť finančné výdavky pre troch príslušníkov, ktorí budú v našom meste pôsobiť," dodal.