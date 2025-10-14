< sekcia Regióny
Občianske podnety v Martine pomáha riešiť päťčlenná údržbová skupina
Väčšina nahlásených podnetov od občanov je vyriešená ešte v ten istý deň, najneskôr do 48 hodín.
Autor TASR
Martin 14. októbra (TASR) - K rýchlejšiemu riešeniu podnetov nahlásených Martinčanmi cez aplikáciu Munipolis prispieva päťčlenná skupina zamestnancov Sociálneho podniku mesta Martin (SPMM). Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, skupina vyráža do ulíc každý deň a odstraňuje grafity, burinu, popadané konáre či neporiadok na zastávkach.
„Akčná skupina vznikla ako súčasť pilotného projektu mesta Martin v rámci Sociálneho podniku mesta. Tvorí ju päť novoprijatých zamestnancov, ktorí sa striedajú pri pravidelnej údržbe pridelených trás a zároveň flexibilne zasahujú tam, kde je to práve potrebné,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že väčšina nahlásených podnetov od občanov je vyriešená ešte v ten istý deň, najneskôr do 48 hodín. „Počas niekoľkých mesiacov pôsobenia už vyriešila množstvo podnetov občanov aj vedenia mesta a zrealizovala desiatky čistiacich a opravárskych zásahov v celom meste. Každý vykonaný zásah je zdokumentovaný, aby mala verejnosť istotu, že jej hlásenia majú okamžitú odozvu,“ poznamenala martinská hovorkyňa.
Doteraz akčná skupina okrem iného vyčistila ihriská a chodníky, odstránila grafity z pešej zóny, vyčistila kanálové vpuste a priekopy, zlikvidovala náletové dreviny pri cestách a parkoviskách či odstránila kamene a konáre z ciest po kalamite. Martinská radnica plánuje tento model ďalej rozvíjať ako dlhodobý nástroj rýchlej údržby a skvalitňovania verejných priestorov.
