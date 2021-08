Občianske združenie obnovuje Turniansky hrad

Turňa nad Bodvou 11. augusta (TASR) – Na Turnianskom hrade pokračujú počas leta práce na obnove poškodených hradných múrov. Keďže je problém s dopravou materiálu na hradný kopec, s vynesením piesku, vody či tufových kameňov môžu pomôcť aj turisti, ktorí smerujú na túto pamiatku s výhľadom na široké okolie.



Práce vedie občianske združenie (OZ) Castrum Thorna. Jeho predsedníčka Helena Mackovjaková pre TASR uviedla, že tohtoročný úvodný archeologický prieskum sa zameral na oblasť severnej hospodárskej budovy a bastiónu. K nálezom patrili časti keramických kachlíc či minca zo 17. storočia.



„Následne sa začalo s murovaním na východnom paláci, kde sa dokončili dve okná z vonkajšej strany, pokračuje sa v opornom múre, ktorý spadol v roku 2019, a ďalej sa bude riešiť tretie okno na východnom paláci,“ priblížila ciele v tejto sezóne. Súčasťou obnovy je aj stabilizácia múrov bastiónu s bezpečnejším vstupom pre turistov cez hlavný vchod do hradu.



Murárske práce na pamiatke pri Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie sa začali tento rok 14. júna. Ministerstvo kultúry (MK) SR poskytlo na projekt 15.000 eur, čo je tretina zo sumy, ktorú OZ žiadalo. Od začiatku júla do konca októbra pracujú na hrade aj štyria nezamestnaní cez úrad práce.



„Pýtali sme osem zamestnancov, schválili nám peniaze na štyroch, takže tiež je to trochu okresané. Medzi nimi máme aj dvoch Rómov, ktorí sú naozaj šikovní, jeden má aj výučný list murára,“ uviedla Mackovjaková. Zhruba 2300 eur poskytli na obnovu delovej bašty cez Karpatskú nadáciu oceliarne U. S. Steel Košice.



Do prepravy stavebného materiálu sa zapájajú dobrovoľníci idúci na hrad. Piesok nosia v pripravených vedierkach, tufové kamene v starých košoch z mrazničiek.



„Keby nebolo turistov a dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú, nemohli by sme murovať. Vyniesli nám 36 kusov rúr na lešenie, 'vedierkovým' spôsobom nám vlani vyniesli 20 ton piesku, toho roku máme už 16 ton,“ konštatovala predsedníčka združenia. Pri murovaní hradu je žiadaný práve tufový kameň, kto by mal takýto materiál napríklad z búrania starého domu, môže združenie kontaktovať.



Murovať na hrade sa začalo v roku 2019 po tom, ako tento zarastený priestor vyčistili. Prvou časťou stabilizácie bola južná bašta, vlani sa práce sústredili na východný palác a hospodársku budovu.



„Držíme sa statického posudku, začíname s tým, čo je v najohrozenejšom stave, aby nám tie múry nespadli, potom môžeme rozmýšľať, čo by sme mohli zlepšiť. Naša vízia je, že z veže, ktorá je najstaršou časťou hradu, by sme niekedy, keď bude veľa peňazí, urobili vyhliadkovú vežu,“ priblížila Mackovjaková. Turistov upozorňuje, aby nevystupovali na narušené múry, čo ich ďalej poškodzuje a vytvára riziko úrazu.



Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia, keď po tatárskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa hrad rozširoval. Jeho obrannú funkciu zosilnili pred tureckým nebezpečenstvom, napriek tomu ho Turci v roku 1652 obsadili. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď cisárske vojsko dalo pevnosť čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty hradu. Zaujímavosťou je v skalách stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená kolesami vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.