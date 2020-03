Občianske združenie Pre prírodu zachráni aj tento rok tisíce migrujúci

Trenčín 15. marca (TASR) – Občianske združenie (OZ) Pre prírodu zachráni každoročne pred smrťou asi 2000 žiab. V rámci projektu Žabie taxi ich členovia združenia manuálne premiestňujú počas migrácie z lesov nad pútnickým miestom Skalka k mokradiam okolo Váhu.



Ako informoval Drahomír Stano z OZ Pre prírodu, žaby sú celosvetovo jedny z najohrozenejších živočíchov a v Trenčianskom okrese je len niekoľko populácií.



"Žaby žijú celý rok v lese a na jar sa tiahnu páriť do stojatých vodných plôch. Les je ohraničený cestami, diaľnicou a obcou Skalka, dlhodobo tu cez cestu prenášame okolo 2000 žiab. Najviac je tu ropúch bradavičnatých, zopár skokanov hnedých a výnimočne sa objaví aj rosnička zelená," skonštatoval Stano.







Ako dodal, žaby tiahnu nielen do mokradí, ale po párení aj späť do lesa. Celý proces trvá dva až tri týždne a Stano verí, že sa im za ten čas podarí zachrániť čo najviac žiab, aby populácia na Skalke aj ďalej prežívala a plnila svoju funkciu v prírode.



"Žaby premiestňujeme na úseku Skalka – Zamarovce vždy na jar. Nielen my, ale aj šoféri autobusov a vodiči sledujú, kedy začnú žaby tiahnuť, vtedy sme už v pohotovosti, staviame fólie okolo cesty, vybavujeme dopravné značenie a chystáme brigádnikov. Ten začiatok marca je pre nás štandardný," uzavrel Stano.