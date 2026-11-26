< sekcia Regióny
Občianske združenie Vagus organizuje ďalšiu Noc vonku
Na Slovensku žije viac ako 71.000 ľudí bez domova.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Vagus organizuje vo štvrtok ďalšie podujatie Noc vonku. Prespávaním v uliciach viacerých miest chce opäť upozorniť na rastúcu chudobu na Slovensku. Ide v poradí o 13. ročník osvetovo-aktivistického podujatia. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Reháčková.
„Sedemnásť subjektov po celom Slovensku vyzýva verejnosť, aby sa na jednu noc vzdala pohodlia svojho domova a prespala pod holým nebom. Cieľom je upozorniť na chudobu a situáciu ľudí bez domova na Slovensku,“ skonštatovala Reháčková.
Svoj postoj k tomuto vypuklému celospoločenskému problému a solidaritu s ľuďmi žijúcimi v extrémnej chudobe môžu prísť ľudia osobne vyjadriť v Bratislave, Senici, Nitre, Nových Zámkoch, Žiline, Banskej Bystrici, Lučenci, Rožňave, Prešove, Košiciach, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Kežmarku, Myjave a v Michalovciach. Zapájajú sa kultúrne centrá, dobrovoľnícke tímy, školy aj samosprávy. Každý zo zapojených subjektov má vlastný sprievodný program.
V Bratislave začína večerná časť programu Noci vonku o 19.00 h v Novej Cvernovke živým nahrávaním ADELA trochu inak. Následne sa bude program venovať pozretiu sa na chudobu z rôznych uhlov. Chýbať nebude hudobné vystúpenie či projekcia českému dokumentu o bezdomovectve, ktorý je zároveň českou nomináciou na Oscara. Podujatie vyvrcholí spoločným prespaním v Parku pod Palmou, ráno budú pre účastníkov pripravené spoločné raňajky. Počas podujatia bude tiež zbierka zimných búnd, topánok a spacákov pre ľudí bez domova.
Na Slovensku žije viac ako 71.000 ľudí bez domova. Každý šiesty človek je zároveň ohrozený chudobou či sociálnym vylúčením. Desiatky tisíc ľudí nemajú prístup k dôstojnému bývaniu, zdravotnej starostlivosti či plnohodnotnému jedlu. Podujatím Noc vonku upozorňuje občianske združenie na to, že riešenia musia byť prioritou štátu.
„Sedemnásť subjektov po celom Slovensku vyzýva verejnosť, aby sa na jednu noc vzdala pohodlia svojho domova a prespala pod holým nebom. Cieľom je upozorniť na chudobu a situáciu ľudí bez domova na Slovensku,“ skonštatovala Reháčková.
Svoj postoj k tomuto vypuklému celospoločenskému problému a solidaritu s ľuďmi žijúcimi v extrémnej chudobe môžu prísť ľudia osobne vyjadriť v Bratislave, Senici, Nitre, Nových Zámkoch, Žiline, Banskej Bystrici, Lučenci, Rožňave, Prešove, Košiciach, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Kežmarku, Myjave a v Michalovciach. Zapájajú sa kultúrne centrá, dobrovoľnícke tímy, školy aj samosprávy. Každý zo zapojených subjektov má vlastný sprievodný program.
V Bratislave začína večerná časť programu Noci vonku o 19.00 h v Novej Cvernovke živým nahrávaním ADELA trochu inak. Následne sa bude program venovať pozretiu sa na chudobu z rôznych uhlov. Chýbať nebude hudobné vystúpenie či projekcia českému dokumentu o bezdomovectve, ktorý je zároveň českou nomináciou na Oscara. Podujatie vyvrcholí spoločným prespaním v Parku pod Palmou, ráno budú pre účastníkov pripravené spoločné raňajky. Počas podujatia bude tiež zbierka zimných búnd, topánok a spacákov pre ľudí bez domova.
Na Slovensku žije viac ako 71.000 ľudí bez domova. Každý šiesty človek je zároveň ohrozený chudobou či sociálnym vylúčením. Desiatky tisíc ľudí nemajú prístup k dôstojnému bývaniu, zdravotnej starostlivosti či plnohodnotnému jedlu. Podujatím Noc vonku upozorňuje občianske združenie na to, že riešenia musia byť prioritou štátu.