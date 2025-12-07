< sekcia Regióny
Občianske združenie zriadilo v Skalici nový kultúrny priestor
Združenie chce dávať príležitosť aj miestnym aktívnym občanom, spolkom a organizáciám.
Autor TASR
Skalica 7. decembra (TASR) - Obyvatelia mesta Skalica budú mať možnosť navštevovať nový kultúrny priestor. Občianske združenie (OZ) Dvere zriadilo O ~ art centrum na Potočnej ulici, ktoré nadväzuje na skalickú Orlovňu, v ktorej OZ pôsobilo vyše 20 rokov. V centre sa majú konať koncerty, divadelné predstavenia, výstavy či vzdelávacie programy. Prvý koncert sa uskutočnil v sobotu (6. 12.). TASR to uviedol Pavol Bolebruch z OZ Dvere.
„Už prebehol prvý koncert kapely Mucha z Čiech a miestnej skupiny Jablko noci, čo sú chalani z okolia Skalice,“ priblížil s tým, že centrum síce nadväzuje na tradíciu Orlovne, no prináša širší záber aktivít. Má fungovať ako otvorený kultúrny priestor pre rôzne formy umenia, ako napríklad koncerty, divadlo, stand-up, film, výstavy či diskusie. Súčasťou programu budú aj edukačné aktivity, workshopy a prednášky.
Združenie chce dávať príležitosť aj miestnym aktívnym občanom, spolkom a organizáciám. „Bol by som rád, keby sa našli ľudia, ktorí sú doma, či už v divadle alebo v nejakých ďalších veciach, a napĺňali program aj týmto smerom. My by sme im chceli nechať otvorené dvere, aby sa realizovali. Cieľom je tiež spájať ľudí,“ doplnil.
Rekonštrukcia priestorov trvala približne 70 dní, pri prácach sa vystriedalo 30 dobrovoľníkov. Za nápadom zriadiť centrum stojí občianske združenie Dvere, ktoré sa venovalo organizovaniu podujatí už od roku 1993. „Zišli sme sa tí istí ľudia, ktorí boli činní aj pred 25 rokmi, a mnoho ďalších,“ spomenul Bolebruch.
Celkové náklady doposiaľ dosiahli sumu približne 50.000 eur. Časť financií pokryl grant Trnavského samosprávneho kraja v približnej výške 10.000 eur, prispeli aj sponzori a dobrovoľníci. Prostriedky na dokončenie rekonštrukcie združenie naďalej získava aj formou verejnej zbierky.
„Už prebehol prvý koncert kapely Mucha z Čiech a miestnej skupiny Jablko noci, čo sú chalani z okolia Skalice,“ priblížil s tým, že centrum síce nadväzuje na tradíciu Orlovne, no prináša širší záber aktivít. Má fungovať ako otvorený kultúrny priestor pre rôzne formy umenia, ako napríklad koncerty, divadlo, stand-up, film, výstavy či diskusie. Súčasťou programu budú aj edukačné aktivity, workshopy a prednášky.
Združenie chce dávať príležitosť aj miestnym aktívnym občanom, spolkom a organizáciám. „Bol by som rád, keby sa našli ľudia, ktorí sú doma, či už v divadle alebo v nejakých ďalších veciach, a napĺňali program aj týmto smerom. My by sme im chceli nechať otvorené dvere, aby sa realizovali. Cieľom je tiež spájať ľudí,“ doplnil.
Rekonštrukcia priestorov trvala približne 70 dní, pri prácach sa vystriedalo 30 dobrovoľníkov. Za nápadom zriadiť centrum stojí občianske združenie Dvere, ktoré sa venovalo organizovaniu podujatí už od roku 1993. „Zišli sme sa tí istí ľudia, ktorí boli činní aj pred 25 rokmi, a mnoho ďalších,“ spomenul Bolebruch.
Celkové náklady doposiaľ dosiahli sumu približne 50.000 eur. Časť financií pokryl grant Trnavského samosprávneho kraja v približnej výške 10.000 eur, prispeli aj sponzori a dobrovoľníci. Prostriedky na dokončenie rekonštrukcie združenie naďalej získava aj formou verejnej zbierky.