Občianski aktivisti odmietajú návrh zámeny pozemkov v Starom Meste

Bratislava 6. apríla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Mičurín a iniciatíva Hradný vrch dôrazne odmietajú návrh na výmenu pozemkov, ktorý má zabrániť výstavbe na Drotárskej ulici v bratislavskom Starom Meste a má tam zachovať zeleň. Návrh by mal podľa občianskych aktivistov negatívny vplyv na Horský park. Mestskú časť i hlavné mesto žiadajú, aby verejne a transparentne predstavili všetky alternatívy, o ktorých sa diskutuje s investorom.



Možný návrh riešenia situácie na Drotárskej cesty, kde si plánovaná výstavba vyžiadala nedávno kritizovaný výrub 85 stromov, predstavila minulý týždeň starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa návrhu sa našiel kupec, ktorý je ochotný odkúpiť developerský projekt na Drotárskej ulici. Následne by pozemok vymenil s hlavným mestom za iný pozemok, ktorý sa má nachádzať pod budovou patriacou kupcovi. Staromestská starostka hovorí o elegantnom riešení, vítajú to aj obyvatelia z okolia Drotárskej ulice.



Z návrhu výmeny pozemkov, z ktorých mestské sa majú nachádzať po budovou bývalej reštaurácie a agentúry na Majakovského ulici, sú občianski aktivisti podľa vlastných vyjadrení rozhorčení. Upozorňujú, že ide o hranicu chráneného areálu Horský park. Budovy na predmetnej adrese mal odkúpiť nový majiteľ v januári tohto roka, pozemky však nevlastní, sú mestské.



"Obávam sa, že výmenou pozemku na takomto lukratívnom mieste mesto postupne začne strácať kontrolu nad týmto unikátnym areálom, ktorý je priam určený na oddych a rekreáciu," konštatuje predseda OZ Mičurín Marcel Šimončič. Kombinácia vlastníctva pozemku s budovou môže podľa neho definitívne otvárať bránu k prípadnému developerskému projektu, pretože územný plán tu umožňuje stavať polyfunkčné objekty vo výške 2+1.



Podľa iniciatívy Hradný vrch ide v prípade takejto zámeny za "zalepenie očí obyvateľov Drotárskej cesty a hodenie 'míny' priamo do Horského parku". Návrh preto občianski aktivisti odmietajú, zároveň však vítajú snahu vrátiť svahu nad konečnou trolejbusov na Búdkovej ulici zeleň a vysadiť tam stromy.



Konateľ developerskej spoločnosti Forest Bernolákovo Rastislav Nowak pre TASR uviedol, že so spomínaným návrhom sa oboznámili na osobnom stretnutí so staromestskou starostkou. "Za predpokladu, že sa všetky strany na odkúpení a následnej výmene dohodnú, tento návrh podporujeme," odpovedal na otázku, ako vnímajú predstavený návrh. Poukázal zároveň na to, že spomínaný pozemok na Drotárskej ulici bol už v minulosti niekoľkokrát ponúknutý na zámenu bývalému vedeniu mestskej časti, avšak neúspešne. "Každopádne sa toto riešenie javí ako prijateľne pre všetky strany," poznamenal Nowak.



Podľa stavebných povolení sú pozemky na Drotárskej ceste určené na zastavanie dvoma rodinnými domami, každý s tromi bytovými jednotkami s veľkometrážnou výmerou.