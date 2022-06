Občiansky preukaz bez fotografie nemožno použiť ako cestovný doklad

Bratislava 20. júna (TASR) - Občiansky preukaz bez fotografie nie je možné použiť ako cestovný doklad. Vydáva sa iba na použitie u lekára a v lekárni. Na cestovanie je potrebný platný občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný pas. Upozorňuje na to slovenská polícia, ktorá počas leta pracuje v Chorvátsku a pomáha dovolenkujúcim Slovákom.



Policajti poukazujú, že turisti v Chorvátsku majú so svojimi autami parkovať na vyhradených miestach. V prípade spoplatneného parkovania si majú zakúpiť lístok s dostatočnou časovou rezervou. "Inak sa vystavujú riziku finančného postihu, alebo odtiahnutého vozidla," varujú.



Slováci by si mali dávať aj na zmeny pri platení diaľničného mýta. Na niektorých mýtnych staniciach sa od minulého roka zaviedla len bezhotovostná úhrada platobnými kartami, uviedla polícia.



V prípade nehody majú slovenskí turisti najprv zavolať na miesto policajtov. Po spísaní potrebných dokumentov im vydajú protokol o dopravnej nehode. "Tiež je dôležité požiadať o vydanie potvrdenia o poškodení vozidla. Vďaka tomu sa bez problémov dostanete cez hranice domov," radia policajti. Odporúčajú tiež odfotografovať poškodenia na vozidlách, zelenú kartu vinníka, vymeniť si s ním kontakt a informovať o udalosti svoju poisťovňu.



Slovenskí policajti pomáhajú v Chorvátsku v dvoch šesťtýždňových intervaloch, v termíne od 15.júna do 30. júla a od 31. júla do 15. septembra, informovala hovorkyňa polície Denisa Bárdyová. Policajti slúžiaci na policajnej stanici v Trogire budú vykonávať pešie hliadky v mestách Trogir, Split, Podgora, Brela, Makarska a Tučepi. S chorvátskou dopravnou políciou budú vykonávať aj motohliadky na celom teritóriu policajnej stanice Makarska. "V prípade núdze budú občanom k dispozícii na slovenskom telefónnom čísle +421 908 723 526," povedala Bárdyová.



Ďalší policajti slúžia na policajnej stanici v Crikvenici. Hliadky budú podľa Bárdyovej robiť v mestách Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Baška, Malinska, Mošćenička Draga. Okrem toho budú spoločne s miestnou políciou aj na policajných lodiach na ostrovoch Krk, Cres, Rab a Lošinj. Hovorkyňa doplnila, že Slovákom budú k dispozícii na čísle +421 908 723 525.