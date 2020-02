Obdarujte vašich blízkych novými darčekovými kartami VIVO! Bratislava

Bratislava 6. februára (OTS) - Nové darčekové karty VIVO! Bratislava nahrádzajú darčekové poukážky, ktoré v nákupnom centre platili do minulého roka. Pre zákazníkov sú k dispozícii od konca januára tohto roku a sú omnoho praktickejšie a modernejšie.



VIVO! Bratislava darčekové karty fungujú veľmi podobne ako platobné karty VISA. Dá sa nimi platiť na každom platobnom termináli vo všetkých prevádzkach VIVO! Bratislava s výnimkou pobočiek bánk, poisťovní, kasína a stávkových kancelárií. Karty môžete využiť v širokej ponuke obchodov vrátane obchodov s najnovšou módou Reserved alebo Sinsay, hračkárstva Dráčik, kníhkupectva Panta Rhei a desiatkach ďalších.



Karty VIVO! Bratislava sú výborným darčekom pre naozaj každú príležitosť. Určite potešia dospievajúce deti, ktoré si už darčeky radšej vyberajú samé. Takisto môžu vyčariť úsmev na tvári vašich partnerov, ktorí si potrpia na kvalitnú módu. V neposlednom rade sú výborným darom pre kolegov alebo známych, ktorých chute možno až tak dobre nepoznáte.



Darčekové karty môžete zakúpiť na informačnom pulte vo VIVO! Bratislava. Je možné ich nabiť ľubovoľnou sumou od 20 € do 250 €. Karta platí rok od jej zakúpenia, takže sa nemusíte báť, že by vám hotovosť na nej prepadla. Aj v prípade straty darčekovej karty si za malý manipulačný poplatok môžete vybaviť náhradnú kartu na informačnom pulte. Darčekovými kartami VIVO! Bratislava sa dá platiť aj kombinovane. Ak je suma produktov vyššia ako suma, na ktorú je darčeková karta nabitá, je možné zvyšok doplatiť v hotovosti alebo druhou kartou.



„Darčeková karta VIVO! Bratislava predstavuje jedinečnú možnosť darovať ľudom darček, ktorý bude ušitý pre nich presne na mieru. A navyše tento darček môžu využiť v ktoromkoľvek obchode vo VIVO! Bratislava,“ sumarizuje výhody darčekových kariet Adrian Bódis, Country Manager Slovak Republic spoločnosti Immofinanz, ktorá je majiteľom VIVO! Bratislava.