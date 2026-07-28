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Obdobie osmanskej hrozby priblíži podujatie v Banskej Štiavnici
Areálom Starého zámku sa bude niesť dunivý rytmus vojenských bubnov, dodali múzejníci.
Autor TASR
Banská Štiavnica 28. júla (TASR) - Obdobie osmanskej hrozby a 500. výročie bitky pri Moháči sú hlavnou témou podujatia Osmanská cesta, ktoré pripravuje Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. Podujatie sa uskutoční na banskoštiavnickom Starom zámku v sobotu 8. augusta. Informovalo o tom SBM.
Ako uviedlo, podujatie návštevníkov prenesie do nepokojných čias osmanských vpádov, keď múry Starého zámku chránili obyvateľov Banskej Štiavnice. V dobovom vojenskom tábore budú môcť nahliadnuť do života vtedajších vojakov. Pripravené budú ukážky historických strelných a palných zbraní, ako aj workshopy lukostreľby a kušostreľby.
Starý zámok budú môcť spoznať prostredníctvom komentovaných prehliadok. Počas odborných prednášok odznie pútavé rozprávanie o udalostiach a osobnostiach, ktoré ovplyvnili Banskú Štiavnicu aj dejiny osmanských vojen. Pripravené budú aj ukážky tradičného hrnčiarstva. Návštevníci sa dozvedia viac o belujskej keramike, jej výrobu si budú môcť sami vyskúšať.
„Areálom Starého zámku sa bude niesť dunivý rytmus vojenských bubnov,“ dodali múzejníci s tým, že nezabudnuteľným okamihom bude aj zvonenie z najväčšieho zvona zo Zvonovej veže.
Ako uviedlo, podujatie návštevníkov prenesie do nepokojných čias osmanských vpádov, keď múry Starého zámku chránili obyvateľov Banskej Štiavnice. V dobovom vojenskom tábore budú môcť nahliadnuť do života vtedajších vojakov. Pripravené budú ukážky historických strelných a palných zbraní, ako aj workshopy lukostreľby a kušostreľby.
Starý zámok budú môcť spoznať prostredníctvom komentovaných prehliadok. Počas odborných prednášok odznie pútavé rozprávanie o udalostiach a osobnostiach, ktoré ovplyvnili Banskú Štiavnicu aj dejiny osmanských vojen. Pripravené budú aj ukážky tradičného hrnčiarstva. Návštevníci sa dozvedia viac o belujskej keramike, jej výrobu si budú môcť sami vyskúšať.
„Areálom Starého zámku sa bude niesť dunivý rytmus vojenských bubnov,“ dodali múzejníci s tým, že nezabudnuteľným okamihom bude aj zvonenie z najväčšieho zvona zo Zvonovej veže.