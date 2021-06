Detva 29. júna (TASR) - Obe podpolianske kúpaliská otvoria v posledný júnový deň. Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese po 22 rokoch otvoria v stredu (30. 6.), pre TASR to potvrdil primátor mesta Stanislav Horník. Aj v Detve budú bazény pre záujemcom k dispozícii od rovnakého dňa, informuje oficiálna webstránka mesta.



Hriňovská samospráva pripomína, že otvorenie kúpaliska je naplánované na 13.00 h a od 14.00 h bude pripravené pre všetkých ľudí. Projekt obnovy kúpaliska spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Kapacitu kúpaliska projektovali na 636 ľudí. „Je určená ako štvornásobok kapacity vodnej plochy bazénov," doplnil primátor. S prestavbou kúpaliska začalo mesto v auguste v roku 2018. Cieľom stavebných prác bola rekonštrukcia areálu kúpaliska, ktorý chátral. Od ukončenia prevádzky v roku 1999 už kúpalisko neotvorili.



Kúpalisko v susednej Detve otvoria v stredu o 10.00 h. Každý piatok a sobotu bude od 18.00 do 21.00 h aj večerné kúpanie. „Pred otvorením každej sezóny zabezpečujeme predsezónnu údržbu kúpaliska v potrebnom rozsahu,“ odpovedal primátor Ján Šufliarský na otázku, či aj detviansky letný rekreačný priestor pre obyvateľov čaká rozsiahla rekonštrukcia.



Detvianske kúpalisko v prostredí prírody pri amfiteátri je majetkom mesta a je zverené do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Detva. „Na návštevníkov čakajú zrekonštruované sprchy a sociálne zariadenia. Pred sezónou musela Správa športových zariadení mesta Detva zrekonštruovať aj strojovňu, okrem toho investovala aj do novej elektroinštalácie, nielen v strojovni, ale aj v bufete a v sociálnych zariadeniach,“ pripomína samospráva.