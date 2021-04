Obe pôrodnice UNLP Košice budú opäť slúžiť všetkým rodičkám

Košice 20. apríla (TASR) - Obe pôrodnice Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice budú opäť slúžiť všetkým budúcim matkám. Od tohto týždňa bude totiž k dispozícii aj pôrodnica na Rastislavovej ulici, ktorá bola od januára vyčlenená len pre rodičky s ochorením COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že to umožňuje zlepšujúca sa epidemická situácia.



„Bežné rodičky budú umiestnené na štvrtom poschodí nášho oddelenia, kde je pôrodná aj sekčná sála zvlášť. Osobitné podmienky pre rodičky pozitívne na ochorenie COVID-19 ostávajú naďalej vytvorené na piatom poschodí vrátane pôrodnej i operačnej sály, čiže sú absolútne izolované od ostatných rodičiek,“ uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v areáli na Rastislavovej ulici Ladislav Rosocha.



Táto pôrodnica slúžila od januára výlučne budúcim matkám, ktoré mali pred pôrodom pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Od začiatku roka tam zaznamenali 184 pôrodov. Neonatológovia zároveň vyšetrili všetky deti matiek, ktoré prišli do pôrodnice potom, ako prekonali ochorenie COVID-19 počas gravidity. Zistili, že každé dieťa malo špecifické protilátky od matky. „My týchto novorodencov označujeme za novorodencov očkovaných proti infekcii COVID-19 vlastnou mamkou - pasívnym presunom protilátok. A samozrejme, všetkých ošetrujeme spolu, čo je najmä v tomto čase extrémne dôležité, keďže materským mliekom dostávajú od vlastnej mamičky ďalšie protilátky,“ vysvetlil primár Peter Krcho, ktorý vedie neonatologické oddelenie UNLP.



Vzhľadom na to, že pôrodnica na Rastislavovej ulici bola vyčlenená pre matky s ochorením COVID-19, pôrodnica na Triede SNP zaznamenala mimoriadny nápor rodičiek. „Za prvé tri mesiace tohto roka sa v dôsledku epidemiologických opatrení zvýšil počet pôrodov na našom pracovisku takmer o 30 percent,“ spresnil prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP Košice Peter Urdzík. Od januára do marca sa na Triede SNP narodilo 453 novorodencov, čo je za uplynulých desať rokov rekord za prvé tri mesiace.