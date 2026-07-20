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Obec Abranovce pripravuje výstavbu chodníka aj rozšírenie kanalizácie
Medzi najvýznamnejšie investície za uplynulé obdobie patrí podľa starostu obce oprava cesty vedúcej cez celú obec až smerom ku Kokošovciam.
Autor TASR
Abranovce 20. júla (TASR) - Obec Abranovce v okrese Prešov pripravuje výstavbu približne 300 metrov dlhého chodníka smerom na Žehňu s nákladmi okolo 80.000 eur. Plánuje tiež rozšíriť kanalizáciu, obnoviť budovu materskej školy a vybudovať nové detské ihrisko a multifunkčné športové ihrisko. V uplynulom období samospráva opravila cestu cez obec smerom ku Kokošovciam a vybudovala Abranovskú vyhliadku. Pre TASR to uviedol starosta obce Stanislav Volanský.
Medzi najvýznamnejšie investície za uplynulé obdobie patrí podľa starostu obce oprava cesty vedúcej cez celú obec až smerom ku Kokošovciam. Jednou z investícií bola aj oprava prístupovej cesty k rómskej osade, na ktorej sa obec podľa starostu vo výraznej miere finančne aj organizačne podieľala.
„Keďže pozemky pod touto cestou doposiaľ nie sú majetkovoprávne vysporiadané, obec sa v súčasnosti nemôže uchádzať o štátne dotácie na jej komplexnú rekonštrukciu. Pozitívnou správou však je, že obec získala podporu z fondov Európskej únie na projekt majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod rómskou osadou, ktorého súčasťou je aj predmetná cesta. Po ukončení tohto procesu sa vytvoria podmienky na získanie finančných prostriedkov na jej úplnú rekonštrukciu,“ povedal Volanský.
Obci sa podarilo zrekonštruovať i budovu obecného úradu a kultúrneho domu. V súčasnosti dokončuje novú terasu pri kultúrnom dome, ktorá bude slúžiť na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí. „V rámci zveľaďovania verejných priestranstiev sa nám podarilo zrekonštruovať cestu vedúcu k vodojemu, ako aj cestu okolo starého vodojemu. Vybudovali sme Abranovskú vyhliadku. V strede obce bola osadená busta Mons. Jána Hirku spolu s informačnými tabuľami pred vstupom do obce. Na podporu zdravého životného štýlu sme zároveň zriadili obecnú posilňovňu,“ priblížil starosta.
Ako doplnil, obec bola úspešná aj pri získavaní finančných prostriedkov z externých zdrojov. „Prostredníctvom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR sa nám podarilo zabezpečiť nový traktor s vlečkou v hodnote približne 70.000 eur, ako aj multifunkčný bager v hodnote približne 17.000 eur,“ povedal Volanský.
V najbližšom období obec čaká výstavba približne 300 metrov dlhého chodníka smerom na Žehňu. „Celkové náklady predstavujú približne 80.000 eur, pričom projekt bol podporený Úradom vlády SR aj obcou Abranovce. Ďalším významným projektom je plánované rozšírenie kanalizácie, na ktoré sa obec zapojila do výzvy MŽP SR. Predpokladaná hodnota projektu je približne 379.999,99 eura. Zároveň pripravujeme obnovu budovy materskej školy,“ doplnil Volanský.
Ako dodal, v areáli základnej školy plánujú vybudovať nové detské ihrisko a zároveň chcú pokračovať v príprave multifunkčného športového ihriska, ktoré bude slúžiť deťom, mládeži aj dospelým.
Medzi najvýznamnejšie investície za uplynulé obdobie patrí podľa starostu obce oprava cesty vedúcej cez celú obec až smerom ku Kokošovciam. Jednou z investícií bola aj oprava prístupovej cesty k rómskej osade, na ktorej sa obec podľa starostu vo výraznej miere finančne aj organizačne podieľala.
„Keďže pozemky pod touto cestou doposiaľ nie sú majetkovoprávne vysporiadané, obec sa v súčasnosti nemôže uchádzať o štátne dotácie na jej komplexnú rekonštrukciu. Pozitívnou správou však je, že obec získala podporu z fondov Európskej únie na projekt majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod rómskou osadou, ktorého súčasťou je aj predmetná cesta. Po ukončení tohto procesu sa vytvoria podmienky na získanie finančných prostriedkov na jej úplnú rekonštrukciu,“ povedal Volanský.
Obci sa podarilo zrekonštruovať i budovu obecného úradu a kultúrneho domu. V súčasnosti dokončuje novú terasu pri kultúrnom dome, ktorá bude slúžiť na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí. „V rámci zveľaďovania verejných priestranstiev sa nám podarilo zrekonštruovať cestu vedúcu k vodojemu, ako aj cestu okolo starého vodojemu. Vybudovali sme Abranovskú vyhliadku. V strede obce bola osadená busta Mons. Jána Hirku spolu s informačnými tabuľami pred vstupom do obce. Na podporu zdravého životného štýlu sme zároveň zriadili obecnú posilňovňu,“ priblížil starosta.
Ako doplnil, obec bola úspešná aj pri získavaní finančných prostriedkov z externých zdrojov. „Prostredníctvom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR sa nám podarilo zabezpečiť nový traktor s vlečkou v hodnote približne 70.000 eur, ako aj multifunkčný bager v hodnote približne 17.000 eur,“ povedal Volanský.
V najbližšom období obec čaká výstavba približne 300 metrov dlhého chodníka smerom na Žehňu. „Celkové náklady predstavujú približne 80.000 eur, pričom projekt bol podporený Úradom vlády SR aj obcou Abranovce. Ďalším významným projektom je plánované rozšírenie kanalizácie, na ktoré sa obec zapojila do výzvy MŽP SR. Predpokladaná hodnota projektu je približne 379.999,99 eura. Zároveň pripravujeme obnovu budovy materskej školy,“ doplnil Volanský.
Ako dodal, v areáli základnej školy plánujú vybudovať nové detské ihrisko a zároveň chcú pokračovať v príprave multifunkčného športového ihriska, ktoré bude slúžiť deťom, mládeži aj dospelým.