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MIRRI: Bardoňovo získalo skoro 830.000 eur na rekonštrukciu kaštieľa
Výška oprávnených výdavkov na rekonštrukciu predstavuje 900.817,10 eur.
Autor TASR
Bardoňovo 27. júla (TASR) - Obec Bardoňovo v okrese Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu historického kaštieľa Kelecsényiovcov. Financie na jeho obnovu schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky a jej technického zabezpečenia zahŕňa sa vytvoria podmienky na budúce komunitné, kultúrne a múzejné využitie kaštieľa, skonštatovalo MIRRI.
Výška oprávnených výdavkov na rekonštrukciu predstavuje 900.817,10 eur. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tvorí dotácia z eurofondov a štátneho rozpočtu 828.751,73 eura, pričom dotácia z Programu Slovensko 2021 - 2027 predstavuje 765.694,54 eura. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa je 72.065,37 eura.
Kaštieľ rodu Kelecsényiovcov vznikol prestavbou malej barokovej kúrie z 18. storočia, začiatkom 19. storočia prestavanej na klasicistickú kúriu. Tú dal v roku 1888 Rafael Kelecsényi rozšíriť o časť severného a o celé východné krídlo, fasády scelil v neobarokovom slohu. V tomto stave sa kaštieľ zachoval dodnes.
Výška oprávnených výdavkov na rekonštrukciu predstavuje 900.817,10 eur. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tvorí dotácia z eurofondov a štátneho rozpočtu 828.751,73 eura, pričom dotácia z Programu Slovensko 2021 - 2027 predstavuje 765.694,54 eura. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa je 72.065,37 eura.
Kaštieľ rodu Kelecsényiovcov vznikol prestavbou malej barokovej kúrie z 18. storočia, začiatkom 19. storočia prestavanej na klasicistickú kúriu. Tú dal v roku 1888 Rafael Kelecsényi rozšíriť o časť severného a o celé východné krídlo, fasády scelil v neobarokovom slohu. V tomto stave sa kaštieľ zachoval dodnes.