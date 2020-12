Obec Bartošova Lehôtka ohrozujú nezodpovední vodiči

Bartošova Lehôtka 8. decembra (TASR) – Obec Bartošova Lehôtka v okrese Žiar nad Hronom má problém s nedisciplinovanými vodičmi, obyvatelia sú na hlavnom ťahu každodenne ohrozovaní osobnou i nákladnou dopravou. Obec chce preto zvýšiť bezpečnosť investíciou do meračov rýchlosti. TASR o tom informovala starostka obce Zlatica Groschová.



Poslanci obce na ostatnom obecnom zastupiteľstve schválili žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie úsekového merača rýchlosti. „Vstúpili sme do riešenia s firmou, ktorá to bude realizovať. Oslovili sme aj poisťovňu, ktorá nám má poskytnúť nejaké finančné prostriedky,“ potvrdila starostka. Dodala však, že projekt bude realizovaný až na budúci rok.



„Obyvatelia obce sú každodenne ohrozovaní osobnými autami aj nákladnou dopravou. Vodiči nedodržiavajú rýchlosť, ľudia na prechode bežne čakajú aj 15 či 20 minút,“ zdôraznila starostka. Myšlienkou obyvateľov bol radar napojený priamo na pracovisko polície, tak aby boli nezodpovední vodiči pokutovaní automaticky. „Zisťovala som aj túto možnosť, no bolo mi povedané, že takýmto spôsobom to na Slovensku nie je možné riešiť,“ uviedla starostka.



V Bartošovej Lehôtke by tak na ceste I/65, ktorá spája región Pohronia s mestom Martin, mali obnoviť doterajšie merače rýchlosti. Pribudnúť by mali aj informačné tabule či oznam o monitorovaní rýchlosti v obci.