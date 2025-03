Obec Bátka pokračuje v príprave projektu vodozádržných opatrení

Bátka 6. marca (TASR) - Obec Bátka v okrese Rimavská Sobota pokračuje v príprave projektu vybudovania vodozádržných opatrení, ktorými chce riešiť problém s čoraz častejšími prívalovými povodňami. Zámer aktuálne vstúpil do fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na realizáciu projektu chce samospráva získať európske zdroje. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Hencz.



"Aktuálne prebieha príprava pre stavebné povolenie, potrebné sú stanoviská v rámci EIA. Vyrovnanie pozemkov máme ukončené, čakáme už len na tieto rozhodnutia," skonštatoval Hencz s tým, že v uplynulých mesiacoch si obec k zámeru nechala vypracovať aj projektovú dokumentáciu.



Samospráva v rámci projektu počíta s vybudovaním suchého poldra s rozlohou takmer 1,8 hektára a výstavbou retenčnej nádrže pri cintoríne s objemom približne 4000 kubických metrov. "V mieste plánovanej výstavby navrhovanej činnosti sa realizáciou zámeru dosiahne zmiernenie prejavov sucha, ako aj zvýšenie vodozádržnej schopnosti povodia a spomalenie odtoku zrážkovej vody, a tým aj zníženie rizika povodní," uvádza sa v materiáloch predložených na EIA.



Celkové náklady na výstavbu vodozádržných opatrení obec odhaduje približne na 1,1 milióna eur, na realizáciu projektu chce získať financie z európskych fondov. Ako pre TASR uviedol starosta, zámer už bol zaradený do zoznamu prioritných projektov Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja, žiadosť o dotáciu budú podávať po dokončení administratívnej prípravy.



Vybudovaním vodozádržných opatrení chce obec Bátka reagovať na čoraz častejšie vyskytujúce sa nepriaznivé prejavy zmeny klímy. Kým v minulosti dochádzalo v obci k prívalovým povodniam raz za desať alebo 15 rokov, v uplynulých rokoch sa podľa starostu povodne zopakovali hneď niekoľkokrát, pričom pri povodni v roku 2023 zatopilo vyše 40 domov.