Obec Bátorove Kosihy pripravuje výstavbu špecializovaného zariadenia

Bátorove Kosihy 3. marca (TASR) - Obec Bátorove Kosihy v okrese Komárno pripravuje výstavbu špecializovaného zariadenia v obci. Sociálno-zdravotné zariadenia s celoročnou pobytovou formou bude mať kapacitu do 30 miest. Víťazom verejného obstarávania sa stala komárňanská spoločnosť Renostavmal, ktorá dosiahla vo vyhodnotení kritérií najvyšší počet bodov. Vyplýva to zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom stavby zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Do verejnej súťaže sa prihlásilo 16 uchádzačov, obstarávateľ vylúčil šesť z nich. Víťaz verejného obstarávania ponúkol najnižšiu cenu 2.042.715 eur bez DPH. Celková suma s DPH predstavuje 2.451.258 eur. Projekt bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.



Novostavba je navrhnutá ako nepodpivničená budova s dvomi nadzemnými podlažiami. Vnútri areálu v jeho prístupovej časti bude 18 parkovacích miest, z toho dve pre imobilných a parkovacie miesto pre sanitku. Vstupná hala bude mať svoju vlastnú recepciu. Súčasťou zariadenia bude jedáleň, ubytovací úsek pre klientov, kancelárie, návštevná miestnosť, výťah, ošetrovňa, izolačná izba s kúpeľňou, práčovňa a zázemie pre personál.



Na poschodí budú umiestnené ubytovacie izby pre klientov, miestnosti pre sociálnu rehabilitáciu, ergoterapia, kancelária sociálneho pracovníka, ošetrovňa, asistovaná kúpeľňa, pračka a sušička pre klientov a zázemie pre personál. Stravovanie bude riešené miestnou centrálnou prípravou jedál.