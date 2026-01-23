< sekcia Regióny
Obec Bojná si pripomenie výročie narodenia Jána Goliana
Súčasťou sprievodného programu budú aj ukážky techniky a činnosti OS SR, ktoré budú prezentované vo vnútorných priestoroch školy pre žiakov aj verejnosť.
Autor TASR
Bojná 23. januára (TASR) - Obec Bojná si slávnostnou spomienkou pripomenie 120. výročie narodenia generála Jána Goliana ako jednej z kľúčových osobností Slovenského národného povstania. Ako informovala, podujatie sa bude konať 26. januára so začiatkom o 8.45 h.
Pietny akt sa uskutoční kladením venca k pamätnej tabuli generála Jána Goliana. Tá je umiestnená na vstupnej bráne objektu v mieste niekdajšej Rímskokatolíckej meštianskej školy Školských bratov. „Práve v tejto internátnej škole generál Golian žil a študoval,“ uviedol Andrej Golský z obecného úradu.
Ako pripomenul, na pietnom akte sa zúčastnia aj príslušníci 1. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl (OS) SR v Topoľčanoch i brigádny generál Štefan Acsai. „Po oficiálnej časti sa účastníci presunú do areálu Základnej školy v Bojnej, kde budú v spolupráci s odbornými pracovníkmi Múzeum SNP prebiehať besedy so žiakmi o osobnosti generála Goliana, Slovenskom národnom povstaní a hodnotách slobody a odvahy,“ doplnil Golský.
Súčasťou sprievodného programu budú aj ukážky techniky a činnosti OS SR, ktoré budú prezentované vo vnútorných priestoroch školy pre žiakov aj verejnosť. „Cieľom podujatia je uctiť si pamiatku muža, ktorý zohral zásadnú úlohu v dejinách Slovenska. Zároveň chceme mladým ľuďom priblížiť autentický príbeh osobnej odvahy, zodpovednosti a obete za slobodu,“ dodali organizátori.
Pietny akt sa uskutoční kladením venca k pamätnej tabuli generála Jána Goliana. Tá je umiestnená na vstupnej bráne objektu v mieste niekdajšej Rímskokatolíckej meštianskej školy Školských bratov. „Práve v tejto internátnej škole generál Golian žil a študoval,“ uviedol Andrej Golský z obecného úradu.
Ako pripomenul, na pietnom akte sa zúčastnia aj príslušníci 1. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl (OS) SR v Topoľčanoch i brigádny generál Štefan Acsai. „Po oficiálnej časti sa účastníci presunú do areálu Základnej školy v Bojnej, kde budú v spolupráci s odbornými pracovníkmi Múzeum SNP prebiehať besedy so žiakmi o osobnosti generála Goliana, Slovenskom národnom povstaní a hodnotách slobody a odvahy,“ doplnil Golský.
Súčasťou sprievodného programu budú aj ukážky techniky a činnosti OS SR, ktoré budú prezentované vo vnútorných priestoroch školy pre žiakov aj verejnosť. „Cieľom podujatia je uctiť si pamiatku muža, ktorý zohral zásadnú úlohu v dejinách Slovenska. Zároveň chceme mladým ľuďom priblížiť autentický príbeh osobnej odvahy, zodpovednosti a obete za slobodu,“ dodali organizátori.