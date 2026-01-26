< sekcia Regióny
Obec Bojná si pripomenula 120. výročie narodenia generála Goliana
Pamätná tabuľa s podobizňou jednej z najvýznamnejších osobností Slovenského národného povstania bola v Bojnej odhalená počas osláv 80. výročia SNP.
Autor TASR
Bojná 26. januára (TASR) - Položením vencov k pamätnej tabuli generála Jána Goliana si obec Bojná v okrese Topoľčany pripomenula 120. výročie jeho narodenia. Spomienkové podujatie pokračovalo besedami o osobnosti generála a Slovenskom národnom povstaní (SNP) so žiakmi a verejnosťou. Súčasťou sprievodného programu boli aj ukážky techniky a činnosti Ozbrojených síl SR, informoval Andrej Golský z obecného úradu.
Pamätná tabuľa s podobizňou jednej z najvýznamnejších osobností Slovenského národného povstania bola v Bojnej odhalená počas osláv 80. výročia SNP. Nachádza sa v Parku sv. Jána de la Salle, v mieste niekdajšej Rímskokatolíckej meštianskej školy školských bratov. Práve v tejto škole, fungujúcej v tom čase ako internátna, generál Golian žil a študoval.
Ján Golian sa narodil 26. januára 1906 v Dombóvári v dnešnom Maďarsku v slovenskej rodine. Ako štábny dôstojník slovenskej brannej moci začal spolupracovať s ilegálnymi odbojovými skupinami. V apríli 1944 ako náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici prijal poverenie exilového česko-slovenského prezidenta a stal sa veliteľom príprav ozbrojeného povstania. Po jeho vypuknutí sa stal veliteľom povstaleckej Česko-slovenskej armády na Slovensku. Vo funkcii zotrval do začiatku októbra 1944.
Po ústupe povstania do hôr padol do nemeckého zajatia. Informácie o jeho ďalšom osude po odsune z Berlína nie sú známe. Pravdepodobne zahynul v koncentračnom tábore Flossenbürg, kde mal byť v marci 1945 popravený.
Pamätná tabuľa s podobizňou jednej z najvýznamnejších osobností Slovenského národného povstania bola v Bojnej odhalená počas osláv 80. výročia SNP. Nachádza sa v Parku sv. Jána de la Salle, v mieste niekdajšej Rímskokatolíckej meštianskej školy školských bratov. Práve v tejto škole, fungujúcej v tom čase ako internátna, generál Golian žil a študoval.
Ján Golian sa narodil 26. januára 1906 v Dombóvári v dnešnom Maďarsku v slovenskej rodine. Ako štábny dôstojník slovenskej brannej moci začal spolupracovať s ilegálnymi odbojovými skupinami. V apríli 1944 ako náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici prijal poverenie exilového česko-slovenského prezidenta a stal sa veliteľom príprav ozbrojeného povstania. Po jeho vypuknutí sa stal veliteľom povstaleckej Česko-slovenskej armády na Slovensku. Vo funkcii zotrval do začiatku októbra 1944.
Po ústupe povstania do hôr padol do nemeckého zajatia. Informácie o jeho ďalšom osude po odsune z Berlína nie sú známe. Pravdepodobne zahynul v koncentračnom tábore Flossenbürg, kde mal byť v marci 1945 popravený.