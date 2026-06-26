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Obec Boleráz otvorí letnú sezónu tradičným Juniálesom
Organizátori pripravili aj sprievodný program pre rodiny s deťmi. Súčasťou podujatia budú nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, detský animátor, fotobúdka či ďalšie zábavné aktivity.
Autor TASR
Boleráz 26. júna (TASR) - Obec Boleráz otvorí letnú sezónu tradičným Juniálesom. Podujatie sa uskutoční v sobotu (27. 6.) v športovom areáli a návštevníkom ponúkne folklórne vystúpenia, koncerty, program pre deti aj večernú diskotéku. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
„Juniáles je naše najväčšie tradičné kultúrno-spoločenské podujatie, ktorým otvárame leto. Každoročne sa tu stretávajú obyvatelia všetkých vekových kategórií, rodiny s deťmi, priatelia a návštevníci z okolia,“ uviedol starosta obce David Matula.
Program sa začne po 16.00 h vystúpením detského folklórneho súboru Podzámok. Nasledovať bude ľudová hudba Brezina, detská šou Mr. Funtastica, koncert Jadranky a Enza s balkánskymi hitmi a vystúpenie Martina Gyimesiho s piesňami Karola Duchoňa. Záver podujatia bude patriť diskotéke s DJ Lucky.
Organizátori pripravili aj sprievodný program pre rodiny s deťmi. Súčasťou podujatia budú nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, detský animátor, fotobúdka či ďalšie zábavné aktivity.
Podľa riaditeľa OOCR Trnava Tourism Alexandra Prostináka patrí Boleráz k významným letným destináciám regiónu. Okrem kultúrnych podujatí láka návštevníkov aj rekreačná oblasť pri vodnej nádrži.
„Juniáles je naše najväčšie tradičné kultúrno-spoločenské podujatie, ktorým otvárame leto. Každoročne sa tu stretávajú obyvatelia všetkých vekových kategórií, rodiny s deťmi, priatelia a návštevníci z okolia,“ uviedol starosta obce David Matula.
Program sa začne po 16.00 h vystúpením detského folklórneho súboru Podzámok. Nasledovať bude ľudová hudba Brezina, detská šou Mr. Funtastica, koncert Jadranky a Enza s balkánskymi hitmi a vystúpenie Martina Gyimesiho s piesňami Karola Duchoňa. Záver podujatia bude patriť diskotéke s DJ Lucky.
Organizátori pripravili aj sprievodný program pre rodiny s deťmi. Súčasťou podujatia budú nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, detský animátor, fotobúdka či ďalšie zábavné aktivity.
Podľa riaditeľa OOCR Trnava Tourism Alexandra Prostináka patrí Boleráz k významným letným destináciám regiónu. Okrem kultúrnych podujatí láka návštevníkov aj rekreačná oblasť pri vodnej nádrži.