Obec Boleráz rozšíri školu o nové triedy
Obec získala na realizáciu stavebných prác eurofondové zdroje v objeme 1,72 milióna eur.
Autor TASR
Boleráz 1. februára (TASR) - Kapacita základnej školy v Boleráze v okrese Trnava sa zvýši o päť tried. Budovu školy čaká nadstavba, zníženie energetickej náročnosti. V školskom areáli vznikne aj nové multifunkčné ihrisko. Obec v týchto dňoch odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác. Kompletne dokončené by mali byť do jedného roka. Informoval o tom starosta obce David Matula.
„Prvá časť je nadstavba základnej školy, kde vznikne päť nových tried. Druhá časť je zníženie energetickej náročnosti starého telesa budovy školy. Pôjde o zateplenie s novou fasádou a výmenou niektorých starých okien. Tretia časť je krásne multifunkčné ihrisko, ktoré umožní najmä deťom zo základnej školy športovať vonku. Bude slúžiť nielen na futbal, ale aj basketbal, tenis, nohejbal,“ ozrejmil starosta.
Obec získala na realizáciu stavebných prác eurofondové zdroje v objeme 1,72 milióna eur. Z verejného obstarávania vzišla napokon suma na úrovni 1,31 milióna eur aj s DPH. Stavebné práce zrealizuje spoločnosť CS. Spolufinancovanie obce tvorí osem percent. Projektové práce sa začali ešte na začiatku aktuálneho volebného obdobia. „Vďaka dobrej práci technického sekretariátu vyššieho územného celku a dobrej spolupráci medzi obcou a týmto sekretariátom sme sa rozhodli tieto tri projekty skumulovať do jedného,“ doplnil Matula.
Išlo podľa jeho slov o administratívne, časovo a energeticky náročný proces. Výsledkom bude kvalitnejšie prostredie pre vzdelávanie. „Momentálne máme dve triedy v elokovanom pracovisku pri kostole v areáli materskej školy, kde musia chodiť deti na toaletu vonkajším priestorom. Nie je to vhodné najmä v zimnom období. Sú mimo budovy základnej školy. Vďaka tomuto projektu ich presunieme pod jednu strechu,“ doplnil.
Obec má okrem iného rozpracovaný aj projekt športovej haly. „Začíname s vybavovaním stavebného povolenia a peňazí na realizáciu. Tento projekt ako celok bude najväčší zo všetkých v histórii obci. Odhadovaná cena je približne tri milióny eur,“ doplnil Matula. Prioritou je podľa neho nová telocvičňa so zázemím pre základnú školu. Škola síce telocvičňu má, podľa starostu však nespĺňa moderné štandardy.
