Obec Brodské plánuje postaviť nájomný dom s 12 bytovými jednotkami

Brodské 4. novembra (TASR) – Bytový dom s 12 bytovými jednotkami plánuje postaviť obec Brodské v okrese Skalica. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo výzve na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Navrhovaný bytový dom by mali tvoriť dve plnohodnotné nadzemné podlažia a jedno podkrovné, celkové rozmery budovy by mali dosahovať približne 14 x 23 metrov. Počíta sa s 12 bytovými jednotkami, z nich by malo byť šesť dvojizbových a rovnaký počet trojizbových bytov. "Jednotlivé byty a prislúchajúca technická vybavenosť musia spĺňať požadované parametre na poskytovanie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa platnej legislatívy," uvádza sa vo výzve.



Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 850.000 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 18. novembra. Okrem ceny bude o víťazovi súťaže rozhodovať aj rýchlosť realizácie. Cena bude mať váhu 70 percent, lehota uskutočnenia stavebných prác bude mať 30-percentnú váhu.