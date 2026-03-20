Obec Brodské uspela s projektom revitalizácie športového areálu
Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 15 percent.
Autor TASR
Brodské 20. marca (TASR) - Obec Brodské v okrese Skalica uspela vo výzve Ministerstva športu a cestovného ruchu SR na dotáciu a plánuje realizáciu projektu revitalizácie športového areálu pri tamojšej základnej škole za viac ako 200.000 eur s DPH. TASR to uviedol starosta obce Vladimír Kocúr.
„Rezort nás vyzval na doplnenie niektorých materiálov a aktuálne čakáme na finálnu zmluvu,“ priblížil. Zo správy o zákazke zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že zhotoviteľom je spoločnosť Slovimm s cenovou ponukou vo výške 214.029,68 eura s DPH. Subdodávatelia zatiaľ nie sú známi. Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 15 percent.
