Piatok 20. marec 2026
Obec Brodské uspela s projektom revitalizácie športového areálu

Brodské 20. marca (TASR) - Obec Brodské v okrese Skalica uspela vo výzve Ministerstva športu a cestovného ruchu SR na dotáciu a plánuje realizáciu projektu revitalizácie športového areálu pri tamojšej základnej škole za viac ako 200.000 eur s DPH. TASR to uviedol starosta obce Vladimír Kocúr.

„Rezort nás vyzval na doplnenie niektorých materiálov a aktuálne čakáme na finálnu zmluvu,“ priblížil. Zo správy o zákazke zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že zhotoviteľom je spoločnosť Slovimm s cenovou ponukou vo výške 214.029,68 eura s DPH. Subdodávatelia zatiaľ nie sú známi. Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 15 percent.
Neprehliadnite

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR