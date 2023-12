Obec Budimír obnovila kaštieľ Florián, je v ňom úrad aj výstava

Budimír 24. decembra (TASR) - Obec Budimír pri Košiciach obnovila a oživila kaštieľ Florián, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Od 1. novembra sa stal oficiálne sídlom obecného úradu, nachádza sa v ňom aj informačné stredisko, konferenčná miestnosť s knižnicou či výstavné priestory.



"Pôvodné sídlo úradu sme dali do prenájmu Základnej škole v Budimíre, ktorá bola vybratá ako jedna zo škôl v rámci vzdelávania podľa nového kurikula, takže tam budú mať školiace stredisko pre lektorov," uviedol pre TASR starosta obce Vojtech Staňo.



Dvojpodlažná budova kaštieľa má rokokovo-klasicistickú podobu, fasáde dominuje socha sv. Floriána. Objekt od 90. rokov minulého storočia chátral. Obec ho postupne od roku 2011 obnovovala, rekonštrukcii predchádzal historicko-architektonický výskum. V rokoch 2016 - 2017 dostal kaštieľ novú strechu a obnovenú fasádu. V tomto roku v ňom ukončili rozsiahlu úpravu interiérov.



"Na tejto stavbe boli zvnútra odstránené betónové podlahy, čiže na vrchnom aj spodnom podlaží, to bolo nejakých 64 kubíkov betónu," spomenul starosta. Po zavedení izolácie a rozvodných sietí položili parketové podlahy. Súčasťou obnovy boli nové omietky, renovácia dverí, ako aj výmena okien so súhlasom pamiatkového úradu.



Postupnú obnovu realizovala obec prevažne z vlastných peňazí. "Rádovo môžeme hovoriť o 300.000 eur. Na strechu prispelo ministerstvo kultúry sumou 25.000 eur," priblížil Staňo.



Obecný úrad má tak teraz honosnejšie sídlo, jeho pracovníčky aj občania, ktorí prídu vybaviť veci, získali väčší komfort a jednoduchší prístup, keďže úrad je na prízemí a nie na poschodí ako predtým. Na vrchnom podlaží je stála expozícia tradičných remesiel a ľudových krojov a výstava historických váh zo súkromnej zbierky. Záujemcovia si ju môžu po dohode pozrieť aj s výkladom.



V pláne je pritom ďalšia obnova susednej chátrajúcej kúrie. Tá spolu s kaštieľom, sýpkou a anglickým parkom tvorila areál nazývaný "Paradni dvor". V minulosti to bolo honosné sídlo šľachtickej rodiny Ujházyovcov. Snahou obce je prinavrátiť priestoru pôvodnú podobu, využiť ho na služby i oddych pre obyvateľov a pritiahnuť turistov.



"Podali sme žiadosť o financovanie rekonštrukcie kúrie cez program Interreg, vychádza to na nejakých 1,2 milióna eur. Uvidíme, či uspejeme. Postupne chceme riešiť aj celé nádvorie cez vodozádržné opatrenia," dodal starosta.



V Budimíri stojí aj mladší klasicistický kaštieľ, ktorý návštevníkom ponúka expozíciu historických hodín, tá je súčasťou Slovenského technického múzea (STM).