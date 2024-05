Obec Budimír sa obáva plánovanej výstavby obytného súboru

Budimír 17. mája (TASR) - Obec Budimír v okrese Košice-okolie má obavy z plánovanej výstavby rozsiahleho obytného súboru, ktorý má vyrásť v jej katastri. Podľa starostu Vojtecha Staňa je potrebné zabezpečiť súvisiacu infraštruktúru, keďže by v nových domoch a bytoch malo žiť okolo 600 ľudí. Investor tvrdí, že projekt prispeje k podpore bývania v regióne, vytvorí zdravé a príjemné prostredie s kvalitným verejným priestorom a bude mať pozitívny ekonomický dosah na obec.



Ako pre TASR uviedla spoločnosť Slovakia Staving, pripravovaná urbanistická koncepcia vychádza z platného územného plánu a lokálnych podmienok územia. Plánovaný rozsah výstavby a požiadavku na funkčné predefinovanie časti územia na polyfunkciu s možnosťou výstavby nízkopodlažných bytových domov odprezentovala aj obecnému zastupiteľstvu.



Na základe tohto stretnutia plánuje starosta spoločné rokovanie. Prizvať chce napríklad aj odborníkov z oblasti školstva, zástupcov Slovenskej správy ciest (SSC), Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a ďalších. "Skrátka všetkých zaangažovaných, ktorí by tam mali byť," dodal.



V prípade zrealizovania výstavby podľa neho nebude kapacitne postačujúci súčasný diaľničný privádzač. Obec približne s 1300 obyvateľmi bude tiež zaujímať riešenie kanalizácie či odvádzania povrchovej vody. Z lokality, kde má obytný súbor vzniknúť, nevedie do centra obce ani žiaden chodník pre peších či cyklistov. "Toto bude musieť riešiť developer, aby boli v jeho záujme tieto veci pripravené, a tak môžeme hovoriť o výstavbe," doplnil Staňo s tým, že rozšírenie obce s výrazným nárastom počtu obyvateľov bude pre samosprávu znamenať aj viac povinností, a to napríklad v súvislosti s údržbou cestných komunikácií či verejným osvetlením.



Investor pre TASR uviedol, že optimálne dopravné napojenie plánovaného obytného súboru je aj v jeho záujme a rieši to v súčinnosti so spôsobilým dopravným inžinierom s ohľadom na ďalší povoľovací proces. "Riešenie sa následne predloží na odborné posúdenie SSC a NDS, ako aj dotknutým úradom a obciam na pripomienkovanie. Sprievodným javom realizácie dopravnej a technickej infraštruktúry v rámci prípravy územia pre daný zámer bude skvalitnenie kapacitných pomerov existujúcej infraštruktúry," uviedol pre TASR investor, podľa ktorého bude zrealizovaný inžiniersko-geologický aj hydrogeologický prieskum.



Okrem plánovanej materskej školy si vznik novej lokality podľa starostu vyžaduje aj novú základnú školu, keďže obec už nemá kapacitu na rozširovanie tej existujúcej. Podľa neho je dôležité zabezpečiť aj to, aby mali stovky ďalších obyvateľov kde nakúpiť, relaxovať, aby mali k dispozícii detské ihriská či možnosti na športovanie. "To vzniká nová dedina," dodal.



Spoločnosť Slovakia Staving začiatkom tohto mesiaca predložila zámer výstavby obytného súboru Beniakova Podhora v katastri obce Budimír na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). V lokalite blízko obcí Vajkovce a Beniakovce chce do roku 2030 postaviť 66 samostatne stojacích rodinných domov, 24 radových domov, osem bytových domov a jednu materskú školu.