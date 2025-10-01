< sekcia Regióny
Obec Bystričany odkúpi od štátu kaštieľ v Chalmovej
Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum.
Autor TASR
Bystričany 1. októbra (TASR) - Obec Bystričany v okrese Prievidza odkúpi od štátu kaštieľ s parkom a pozemkami v miestnej časti Chalmová. Kúpnu cenu sa jej na rokovaniach s príslušnými orgánmi podarilo znížiť na päť percent zo znaleckej ceny. TASR o tom v stredu informoval zástupca starostu obce Jozef Rybár.
Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum. Po zisteniach Generálnej prokuratúry SR, ktorá vo svojej správe poukázala na viacero nedostatkov a porušovanie práv detí i v ďalších zariadeniach na Slovensku, štát centrum v Chalmovej ešte v auguste 2024 definitívne zrušil. O trvalé zatvorenie centra, ako i systematické zmeny v systéme prevýchovy detí a mládeže žiadala Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR i samospráva obce v otvorenom liste.
„Majetok štátu sa stal po presťahovaní detí do lepších podmienok nadbytočným. Ministerstvo školstva prostredníctvom svojho Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne ponúklo tento majetok za bežne zaužívaných desať percent ceny, ktorú znalec určil na 3,4 milióna eur, tak Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK), ako aj našej samospráve,“ priblížil Rybár.
TSK sa podľa neho rozhodol ponuku nevyužiť, obci sa teda naskytla jedinečná príležitosť, ako historický kaštieľ získať a tým zabrániť, aby ako mnohé iné na Slovensku skončil v rukách špekulantov, alebo aby úplne schátral.
Rybár ozrejmil, že samospráva na rokovaniach so školským úradom navrhla zníženie kúpnej ceny na maximálne päť percent znaleckej ceny, výnimku vyrokovala aj na príslušných ministerstvách. Kúpnu cenu sa jej podarilo znížiť z približne 340.000 eur na polovicu, čo potvrdilo Ministerstvo financií SR, ako aj rezort školstva. „Poslanci zastupiteľstva 29. septembra schválili nielen potrebné bankové financovanie vo výške približne 168.000 eur, ale aj vedením obce vyrokované podmienky tejto kúpy. Kaštieľ v Chalmovej by sa tak mal stať majetkom obce v prvej polovici roka 2026,“ doplnil Rybár.
Kúpu kaštieľa označil starosta Bystričian Filip Lukáč za veľkú vec pre celý región hornej Nitry nielen v kontexte zložitej transformácie a prechodu z baníctva na cestovný ruch, ale aj snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva. „A v dnešnej dobe už, žiaľ, nie až tak často vídanú spoluprácu inštitúcií a zástupcov štátnej moci, občianskeho sektora či samosprávy,“ podotkol Lukáč. Obec podľa neho plánuje kaštieľ po získaní do svojho majetku verejnosti ukázať, a to aj s predstavením plánov jeho využitia.
